Volkswagen потратит 70 млрд долларов на создание электрических версий всех своих моделей

Как передает Русская служба Би-би-си, с помощью такого шага автогигант намерен к 2030 году представить электроверсии всех своих моделей, чтобы составить конкуренцию Tesla и другим производителям электрокаров, пишет Newsru.com.

К 2025 году немецкая фирма планирует предложить 80 новых электромобилей. Покупка батарей для них обойдется компании в 50 млрд евро, отмечает Bloomberg .

Другой немецкий производитель Daimler пообещал, что к 2022 году предложит полностью электрические версии всех автомобилей Mercedes-Benz. Однако, VW стал первым крупным автопроизводителем, объявившим о выпуске электромобилей для массового рынка, напоминает Би-би-си. "Такие компании, как Volkswagen, должны вести за собой, а не плестись следом", - сказал Мюллер, объявляя планы компании в преддверии Франкфуртского автосалона.

В июле текущего года сообщалось, что немецкий концерн готовит к выпуску пять новых моделей электрокаров, которые пойдут в серию уже к 2020-2022 годам. Ранее немецкий производитель уже продемонстрировал прототип хетчбэка Volkswagen I.D. В 2020 году концерн представит серийный вариант концептуального электрохэтчбека I.D. Concept. Следом за ним будет выпущен кроссовер I.D. Crozz. В 2022 году семейство электромобилей Volkswagen I.D. пополнит минивэн I.D. Buzz.

В основу всех электрокаров Volkswagen легла модульная платформа MEB (modular electrification toolkit), они получат одинаковую моторную гамму. Все модели линейки I.D. оснащены системой автономного управления. Автопилот приводится в действие нажатием логотипа Volkswagen на руле. Электрокары распознают обстановку на дороге благодаря лазерному сканеру, камерам, радиолокационному и ультразвуковому датчикам.

Напомним, что два года назад вокруг Volkswagen разразился скандал. Выяснилось, что компания намеренно занижала показатели вредных выхлопов для своих машин с дизельными двигателями. После этого спрос на такие автомобили в Европе стал снижаться. Соцопросы показали, что более половины (53%) жителей ФРГ перестали доверять немецким автомобилестроителям.

С критикой в адрес автопроизводителей выступила даже канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что доверие к отрасли разрушено, и для преодоления последствий "дизельгейта" автоконцерны должны установить новое исправное программное обеспечение на машины и выплачивать клиентам бонус при обмене старых дизельных автомобилей на новые.