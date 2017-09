Видео: Неймар отказался пожать руку защитнику «Селтика», с которым конфликтовал по ходу матча

Большую часть матча 18-летний футболист играл против 25-летнего бразильца и в первые 20 минут дважды сфолил на нем, вызвав недовольство Неймара, пишет sports.ru.

По ходу встречи игроки вступали в перепалку, а по ее окончании Неймар отказался пожать руку Ралстону.

Neymar refusing to shake hands with Tony Ralston at end of the game.. (via @Gastro_Celtic) pic.twitter.com/046JWa1FrU