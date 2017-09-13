Русские в Прибалтике: лысые, голодные, беззубые, немодные?

Всему есть предел. Кроме желания сделать себе имя, даже если ты делаешь его совершенно бессовестным и непрофессиональным образом.
Российская как бы журналистка и даже как бы филолог Анастасия Миронова решила сделать его на абсолютно непаханом поле: жгучей жалости к внешнему виду, материальному положению и образовательному уровню русскоязычного населения Эстонии и Латвии. И это правильно: о правах и свободах, которых это население лишено, не кричит только ленивый, но никто еще не догадался пожалеть нас за то, что мы грязные, беззубые и немодные, а предел наших культурных пристрастий – Катя Лель. Боже, кто такая Катя Лель? Кто о ней помнит, кроме коллеги Анастасии?
Грузите шаверму ведрами
За Латвию пусть отдуваются латвийские журналисты: это у них понурые лысые русские женщины в перерывах между торговлей морковкой и игрой в казино все время жарят шаверму, сидя на пластмассовых ведрах, но при этом «выглядят немного элегантнее», чем русскоязычные в Эстонии. А все почему? А потому, что «при Советах в Латвию отправляли инженеров, учителей, управленцев, а в Эстонию — рабочих и даже приговоренных к «химии» уголовников». Представляете, мало этой уголовной гадости, так еще и рабочих! «Зато в Латвии элегантные интеллигентные русские очень бедны».
А чего бедны? А нет там, как в Эстонии, бесплатных лекарств. На нас-то они постоянно сыплются с неба – знай, успевай подбирать, а кто не подбирает, того государство ими насильно поит, а в Латвии – не-ет, шалишь! Экскьюз май инглиш, бат ноу комментс. (Чё кириллицей пишу? А латиницы не знаю, я ж дочь поварихи и лекальщика).
Однако при бесплатных медикаментах русские у нас все равно бедные. Но хотя бы не нищие, как в Латвии. Но при этом неэлегантные: какая может быть элегантность без аксессуара "ведро". Об ужасном впечатлении, которое мы на нее произвели, Миронова весной писала в своем Фейсбуке. Насколько помню, мы предстали перед ней пусть не лысыми, но зато беззубыми, прыщавыми и сплошь одетыми по моде 20-летней давности, что она повторила и в этой статье: не пропадать же заготовке. И вот думаю я: какими лекарствами угостили Анастасию Миронову при посещении ею Эстонии?
«Русские в Прибалтике — первое сильное впечатление путешественников. Жителям российских мегаполисов непривычно видеть города, где на всех тяжелых или грязных работах трудятся русские», – пишет Миронова. Вот же аристократка, честное слово! Голубая кровь в жилах так и журчит. Каждый побывавший в России хоть раз сможет подтвердить, что там любой русский – как минимум академик, а вообще все сплошь рантье. И зубами белоснежными щелкают, и изъясняются языком Державина, причем полушепотом: там вам не здесь.
А здесь – все наоборот и ужас что такое. «Русскоязычное население Прибалтики отличается от россиян-туристов. Местных русских легко вычислить на пляже, в кафе, даже просто на улице: они беднее, у них странный, полный просторечия язык. Они громко говорят по телефону». Итить-колотить! Дык, кубыть же… Ясен пень. Инда эта… Грамоте, по ходу, не обучены, эта ж не ейный, мироновский-то, Смольный институт. И да, с носу текёт, а что в трубу гуторим громко, так это чтоб до корешей докричать: чай, кореша-то не рядом, а ваще в трубе.
Хичкок хвалит
«Везде – в прямом смысле везде! – вы слышите разговоры про еду: где дешевле крупы, на чем пожарить картошку, как заставить ребенка есть кашу… Люди недоедают. По крайней мере, не наедаются. Это видно и по их внешности». Хвала небесам, это опять про Латвию. Зато в Эстонии «самые бедные и плохо одетые люди говорят по-русски. В Эстонии и Латвии среди уборщиц, заправщиков, кассирш супермаркетов, дорожных рабочих мне встречались исключительно русскоязычные». И вот она, оговорка по Фрейду: «мне встречались». Как говорится, рыбак рыбака. А слабо было в «Каубамая» или в «Стокманн» зайти? Хотя несколько русскоязычных кассирш появились уже и там. Куды котимся? А туды.
«Неудивительно, что Латвия трепетно следит за выходом Великобритании из ЕС и со страхом ждет 2020 года, когда дотации из союза (ЕС – прим. ред.) должны иссякнуть. О 2020 годе говорят в Латвии повсюду, а в Эстонии – только русские». Господи, да откуда Насте знать, о чем говорят эстонцы? А вот о том, кто сюда едет, узнать было бы можно. «Эстония куда более благоустроена и благополучна, но туда эмигранты не едут — слишком чужая культура и совсем сложный язык». Это, как мы поняли, имеются в виду эмигранты из России. Странно, а нам, беззубым, казалось что едут. Видать, привиделось.
«Тарту и Таллин за пределами старого города мало походят на Европу, и ночью там могут снять с машины колеса. В эстонских городах хаотично паркуются, на трассах нарушают правила, повсеместно обгоняют через сплошную. Никаких детских площадок на окраинах нет. Даже магазинов нет – только огромные сетевые супермаркеты или сетевые же киоски с чипсами». Еще раз экскьюз май инглиш и даже эскюзи муа мон франсэ.
Но не всё так плохо. «Эстонию вытянут собратья финны – в финнов эстонцы вцепились как в спасательный круг. Страна живет примером Финляндии и, во многом, деньгами Финляндии». Эншульдигунг фюр майн дойч.
Сами мы не местные
Короче говоря, дорогие соотечественники, нам посчастливилось стать свидетелями зарождения новой звезды журналистики. Как это раньше говорилось? Утром в газете – вечером в куплете. Начав с довольно бессовестной брехни в Фейсбуке, резвая Миронова прорвалась с застолбленной ею темой на страницы большой прессы. С чем мы ее и поздравляем.
Впрочем, ее нашумевший пост о беззубых – и сплошь в старомодных фетровых шляпах – русских жительницах Эстонии в ФБ был воспринят очень по-разному. В том числе и многие россияне, бывавшие в Эстонии, выражали ей свое недоумение, иногда в довольно грубой форме и даже «языком, полным просторечия». И даже с переходом на личности: Мироновой неоднократно поставили на вид ее собственную изысканную шляпку, в которой она запечатлена на аватарке.
Нашлись и такие комментаторы, которые сомневались, а была ли она в Эстонии вообще, и прозвучало мнение, что если и была, то ее вояж, целью которого было разжиться лососем, продлился лишь до ближайшего к границе супермаркета, где журналистка и пообщалась с себе подобными. Это пусть нарвитяне скажут, есть у них такой неблагополучный торговый центр или нет.
Впрочем, нельзя сказать, что путь Мироновой к славе сплошь усеян лепестками роз. Сперва она в том же ФБ снобистски рассуждала о том, какое дерьмо едят все, кроме нее, а начала свое восхождение на Олимп с попытки «лингвистического анализа современности», когда разразилась статьей о словах-маркерах бедности (тогда о Насте слегка заговорили и за пределами Фейсбука). Таковыми она стихийно назначила невинные глаголы вроде «баловать», «лакомиться» и несколько уменьшительно-ласкательных суффиксов, а на основании нескольких подслушанных разговоров сделала смелый научный вывод: русский народ недоедает!
В языкознание ее с этим открытием не пустили, и зубастая дама в остро модной шляпке быстро поняла, что ступила на скользкую стезю: с известием о недоедании в России, изнемогающей под бременем санкций, славы ну никак не обрящешь. Но поскольку от темы еды ей было не отцепиться никак, на алтарь были брошены зарубежные соплеменники. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что пишет она не только о еде или о зубах, но и обо всем понемногу – о политике там, об экономике, просто об умном…
В своей статье Анастасия Миронова сообщила и вот что: «А уж попрошаек сколько! В старой Риге, например, ко мне подходили приличного вида пенсионерки и на великолепной английском просили еды или денег». Ну просто толпы элегантных пенсионерок, 35 тысяч одних только элегантных пенсионерок с перфектным английским! Так вот, к вопросу о попрошайках: мы выяснили, откуда они берутся в Риге (рижане, с вас причитается). Читаем пост в ФБ, копирую:
"Анастасия Миронова
26 августа в 18:47
А может кто в Риге одолжить до 31-1 детскую коляску? Прогулочную, желательно трость. И чтобы в машину входила. Приедем, заберем. Оказались мы с двухлетним ребёнком и без коляски, потому что планировали провести время в тихом кемпинге на берегу. Но ребёнок моря не оценил, леса ругался - решили на неделю уехать в Ригу... Сайта объявлений нормального не нашли - так бы купили коляску б/у.
Пишите в личку - я проверю папку спам тоже.
Погодите, это какая-то провокация! Так не может быть! Кто у кого просит? Кто это «так бы купил», но не нашел сайта? Сайт-то он такой – его поди найди в этой Латвии, откуда все сайты тоже давно сбежали. И почему «так купил бы» б/у? Это как? На целых два дня – и б/у? Как можно, это же негламурно! Да и откуда у лысых русских в Латвии вообще могут быть коляски? Они же – и это всем известно – носят своих голодных детей в пластмассовых ведрах из-под морковки.
А вот что отвечают неместной Анастасии сами русские жители Латвии:
- Ну так людей-то у нас нет, по вашим рассказам..... одолжить некому.
- Так это надо по-латышски писать. Русские-то уехали или дома сидят.
Кстати, именно русские латвийцы и поставили на вид Анастасии, написавшей, что казино в Латвии располагаются в ларьках, что в низком кирпичном строении, которое она выдает за ларек и казино одновременно (филологу не мешало бы знать, что «ларек» – это нечто иное) вовсе раскинулся продуктовый магазин, о чем свидетельствуют соответствующие надписи на латышском языке – «Продукты» и «Напитки». Но Миронова не верит ни им, ни словарю, поскольку на расположение в здании казино указывают свежайшие данные Google Maps – аж от 2012 года.
Такие дела. А недавно Анастасия Миронова поделилась в ФБ своей детской фотографией и очередным открытием: умные глаза у ее дочки – теперь понятно в кого. А вам понятно?