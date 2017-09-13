Русские в Прибалтике: лысые, голодные, беззубые, немодные?

Российская как бы журналистка и даже как бы филолог Анастасия Миронова решила сделать его на абсолютно непаханом поле: жгучей жалости к внешнему виду, материальному положению и образовательному уровню русскоязычного населения Эстонии и Латвии. И это правильно: о правах и свободах, которых это население лишено, не кричит только ленивый, но никто еще не догадался пожалеть нас за то, что мы грязные, беззубые и немодные, а предел наших культурных пристрастий – Катя Лель. Боже, кто такая Катя Лель? Кто о ней помнит, кроме коллеги Анастасии?

Грузите шаверму ведрами

За Латвию пусть отдуваются латвийские журналисты: это у них понурые лысые русские женщины в перерывах между торговлей морковкой и игрой в казино все время жарят шаверму, сидя на пластмассовых ведрах, но при этом «выглядят немного элегантнее», чем русскоязычные в Эстонии. А все почему? А потому, что «при Советах в Латвию отправляли инженеров, учителей, управленцев, а в Эстонию — рабочих и даже приговоренных к «химии» уголовников». Представляете, мало этой уголовной гадости, так еще и рабочих! «Зато в Латвии элегантные интеллигентные русские очень бедны».

А чего бедны? А нет там, как в Эстонии, бесплатных лекарств. На нас-то они постоянно сыплются с неба – знай, успевай подбирать, а кто не подбирает, того государство ими насильно поит, а в Латвии – не-ет, шалишь! Экскьюз май инглиш, бат ноу комментс. (Чё кириллицей пишу? А латиницы не знаю, я ж дочь поварихи и лекальщика).

Однако при бесплатных медикаментах русские у нас все равно бедные. Но хотя бы не нищие, как в Латвии. Но при этом неэлегантные: какая может быть элегантность без аксессуара "ведро". Об ужасном впечатлении, которое мы на нее произвели, Миронова весной писала в своем Фейсбуке. Насколько помню, мы предстали перед ней пусть не лысыми, но зато беззубыми, прыщавыми и сплошь одетыми по моде 20-летней давности, что она повторила и в этой статье: не пропадать же заготовке. И вот думаю я: какими лекарствами угостили Анастасию Миронову при посещении ею Эстонии?

«Русские в Прибалтике — первое сильное впечатление путешественников. Жителям российских мегаполисов непривычно видеть города, где на всех тяжелых или грязных работах трудятся русские», – пишет Миронова. Вот же аристократка, честное слово! Голубая кровь в жилах так и журчит. Каждый побывавший в России хоть раз сможет подтвердить, что там любой русский – как минимум академик, а вообще все сплошь рантье. И зубами белоснежными щелкают, и изъясняются языком Державина, причем полушепотом: там вам не здесь.

А здесь – все наоборот и ужас что такое. «Русскоязычное население Прибалтики отличается от россиян-туристов. Местных русских легко вычислить на пляже, в кафе, даже просто на улице: они беднее, у них странный, полный просторечия язык. Они громко говорят по телефону». Итить-колотить! Дык, кубыть же… Ясен пень. Инда эта… Грамоте, по ходу, не обучены, эта ж не ейный, мироновский-то, Смольный институт. И да, с носу текёт, а что в трубу гуторим громко, так это чтоб до корешей докричать: чай, кореша-то не рядом, а ваще в трубе.