Опытные грибники: сейчас самое время идти в лес
13 сентября 2017 г., 11:56
Хотя сезон лисичек прошел, леса заполонили другие хорошие грибы, в их числе и любимые многими грибы-зонтики.
Островитянка Аннели Ранд говорит, что сейчас самое правильное время идти в лес, поскольку грибов стало больше, пишет Meie Maa. Вчера она собрала много маслят, различные сыроежки, лисички и млечники. Ранд советует людям чаще ходить в лес за грибами, устраивая себе таким образом спортивные прогулки.
Другая жительница Эстонии, Яанне Трауманн, на выходных собрала в лесу 57 грибов-зонтиков.
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