Опытные грибники: сейчас самое время идти в лес

Островитянка Аннели Ранд говорит, что сейчас самое правильное время идти в лес, поскольку грибов стало больше, пишет Meie Maa. Вчера она собрала много маслят, различные сыроежки, лисички и млечники. Ранд советует людям чаще ходить в лес за грибами, устраивая себе таким образом спортивные прогулки.

Другая жительница Эстонии, Яанне Трауманн, на выходных собрала в лесу 57 грибов-зонтиков.

Подробнее читайте на Meie Maa.