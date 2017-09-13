Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Опытные грибники: сейчас самое время идти в лес

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Margus Ansu

Хотя сезон лисичек прошел, леса заполонили другие хорошие грибы, в их числе и любимые многими грибы-зонтики.

Островитянка Аннели Ранд говорит, что сейчас самое правильное время идти в лес, поскольку грибов стало больше, пишет Meie Maa. Вчера она собрала много маслят, различные сыроежки, лисички и млечники. Ранд советует людям чаще ходить в лес за грибами, устраивая себе таким образом спортивные прогулки.

Другая жительница Эстонии, Яанне Трауманн, на выходных собрала в лесу 57 грибов-зонтиков.

Подробнее читайте на Meie Maa.

Наверх