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Юнкер исключил возможность вступления Турции в ЕС

BNS
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ФОТО: MARKUS SCHREIBER/AP

По оценке руководства Еврокомиссии, Турция стремительно отдаляется от Евросоюза, пытаясь сжечь все мосты, но Европа оставляет дверь открытой для турецкого народа и всех, кто желает сотрудничать с ЕС на основе общих ценностей.

"Турция стремительно отдаляется от ЕС, гигантскими шагами", - сказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в среду с ежегодным посланием к депутатам Европарламента в Страсбурге.

Он также подверг критике преследования журналистов турецкими властями, потребовав освободить европейских репортеров, задержанных в Турции. "Я обращаюсь с призывом к турецким властям: освободите наших журналистов, и не только наших. Прекратите оскорблять наших руководителей, называя их фашистами и нацистами", - указал он.

По словам Юнкера, Европа является континентом зрелой демократии. "Те, кто сознательно оскорбляют Евросоюз, уничтожают все возможности навести мосты. У меня иногда возникает ощущение, что некоторые в Турции хотят сжечь все мосты, чтобы затем обвинить ЕС в срыве переговоров о присоединении Турции к Европейскому Союзу", - заметил он.

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