Юнкер исключил возможность вступления Турции в ЕС

"Турция стремительно отдаляется от ЕС, гигантскими шагами", - сказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в среду с ежегодным посланием к депутатам Европарламента в Страсбурге.

Он также подверг критике преследования журналистов турецкими властями, потребовав освободить европейских репортеров, задержанных в Турции. "Я обращаюсь с призывом к турецким властям: освободите наших журналистов, и не только наших. Прекратите оскорблять наших руководителей, называя их фашистами и нацистами", - указал он.

По словам Юнкера, Европа является континентом зрелой демократии. "Те, кто сознательно оскорбляют Евросоюз, уничтожают все возможности навести мосты. У меня иногда возникает ощущение, что некоторые в Турции хотят сжечь все мосты, чтобы затем обвинить ЕС в срыве переговоров о присоединении Турции к Европейскому Союзу", - заметил он.