Галерея: груженый бетоном грузовик рухнул в кювет

ДТП произошло тогда, когда грузовик поворачивал налево - вероятно, груз был неправильно уложен, и несбалансированные бетонные элементы накренили транспортное средство, которое в итоге оказалось в кювете, передает Tartu Postimees.

К счастью, никто не пострадал. До того момента, как грузовик не вытащили из кювета, движение в этом месте было серьезно нарушено. Транспорт отправляли в объезд.