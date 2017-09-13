Галерея: груженый бетоном грузовик рухнул в кювет
13 сентября 2017 г., 12:23
Во вторник, 12 сентября, около 16.00 в Тиксоя в начале шоссе Тарту-Таллинн было серьезно нарушено движение, так как перевозивший бетонные элементы грузовик съехал в кювет.
ДТП произошло тогда, когда грузовик поворачивал налево - вероятно, груз был неправильно уложен, и несбалансированные бетонные элементы накренили транспортное средство, которое в итоге оказалось в кювете, передает Tartu Postimees.
К счастью, никто не пострадал. До того момента, как грузовик не вытащили из кювета, движение в этом месте было серьезно нарушено. Транспорт отправляли в объезд.