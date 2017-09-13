Адреналин зашкаливал: депутаты из Эстонии пережили в Кремле моменты опасности

Все эти яркие и волнительные истории вспоминали участники тех событий во время открытия фотовыставки «Эстонцы в Кремле» Юхана Ааре и Ивара Райго в Национальной библиотеке.

Профессор социологии с белой от седины бородой Юло Вооглайд встает перед фотографией, на которой изображен он с еще темной бородой, и заявляет, что это фото для него очень важное.

На фото запечатлен момент, когда профессор Вооглайд объяснял Горбачеву системную неизбежность развала Советского союза. Это был 1989 год.

Вооглад: «Так это было»

«Он понял?»

«Я надеюсь, что да, поскольку он специально пригласил меня выйти из зала, чтобы поговорить с глазу на глаз. Его жена Раиса была социологом, да и сам он не был профаном».

Вооглайд выпрямляет спину и говорит, что считает свои годы в Верховной совете самыми сложными и богатыми на важные события в жизни.

Сравнивая тогдашние мечты о свободной Эстонии и то, куда мы пришли, профессор использует его собственную формулировку: «Принцип компетентности не смогли применить. Государство до сих пор не имеет ни сцепки с будущим, ни сцепки с прошлым. Поэтому, к сожалению, оно не управляемо, и не может работать по созданными регуляциям. Подобная сцепка абсолютно необходима для имеющей цели системы»

Другими словами: «Такой ли Эстонии мы хотели? Совсем не такой».

Фотосерия, где сначала Игорь Грязин оптимистично и крайне усердно через стол жмет руку Горбачеву, а Сийм Каллас угодливо предлагает ему стул, заканчивается итоговым снимком, на котором руководитель разваливающегося СССР грозит кулаком нашим представителям.

На этих же фотографиях видна и коробочка с золотой кнопкой, которую Вооглайд принял за ядерную кнопку.

«Это было в кабинете Горбачева, где мы сидели. Темой разговора была перестройка. Человек с черном мундире стоял, ноги чуть раздвинуты, автомат на груди. Я думаю, что он охранял эту коробку», - вспоминает Юло Вооглайд.

Господь с ней с этой кнопкой, но он рассказывает и еще одну красочную историю, на сей раз о кнопке для голосования.

«Когда мы были в большом зале Кремля, выяснилось, что там никогда на самом деле не голосовали – все обычно были «за». Поэтому не было и приспособлений для голосования. Только поднимали руку, девочки ходили между рядами и считали эти руки. Теперь было ясно, что для большого зала заседаний нужно озаботиться каким-то аппаратом. Для этого была создана техническая комиссия, которая должна была составить заказ для Siemens. Мне посчастливилось быть членом этой комиссии. Под председательством Лукьянова мы начали обсуждать эту тему, и первым вопросом было: сколько нужно кнопок?»

Выяснилось, что нужно три кнопки, но Вооглайд предложил установить даже четыре: наряду с кнопками «за», «против» и «воздержался» установить и такую, которой можно было бы подать сигнал о том, что депутат не участвует в голосовании.