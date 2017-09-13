Cтуденты вычистят Ратушу зубными щетками
13 сентября 2017 г., 12:34
В Тарту в рамках осеннего студенческого фестиваля пройдет масса мероприятий. Первая акция "Натри дочиста", которая должна разогреть участников, пройдет уже в эту пятницу.
За необычным названием кроется желание привести в порядок Ратушу и центр города, а сделать это надо зубной щеткой, пишет портал rus.err.ee со ссылкой на Menu.
Для участия в акции нужно прийти на Ратушную площадь со своей старой зубной щеткой 15 сентября в 16:00. У кого старых щеток нет, тот может получить их на месте.