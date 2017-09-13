Cтуденты вычистят Ратушу зубными щетками

За необычным названием кроется желание привести в порядок Ратушу и центр города, а сделать это надо зубной щеткой, пишет портал rus.err.ee со ссылкой на Menu.

Для участия в акции нужно прийти на Ратушную площадь со своей старой зубной щеткой 15 сентября в 16:00. У кого старых щеток нет, тот может получить их на месте.