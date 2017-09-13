Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Cтуденты вычистят Ратушу зубными щетками

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Тартуская ратуша. Иллюстративное фото. | ФОТО: Маргус Ансу

В Тарту в рамках осеннего студенческого фестиваля пройдет масса мероприятий. Первая акция "Натри дочиста", которая должна разогреть участников, пройдет уже в эту пятницу.

За необычным названием кроется желание привести в порядок Ратушу и центр города, а сделать это надо зубной щеткой, пишет портал rus.err.ee со ссылкой на Menu.

Для участия в акции нужно прийти на Ратушную площадь со своей старой зубной щеткой 15 сентября в 16:00. У кого старых щеток нет, тот может получить их на месте.

Наверх