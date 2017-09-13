Клинтон объяснила свой провал на президентских выборах личной вендеттой Путина

У Путина, пишет Клинтон, была «личная вендетта против меня и глубокое негодование по отношению к Соединенным Штатам». Это, по мнению бывшего госсекретаря, привело российского лидера к массовой скрытой атаке на американскую демократию, передает NEWSru.

Кроме того, Клинтон написала, что Путин не уважает женщин и презирает тех, кто встает у него на пути. «Поэтому я была для него двойной проблемой», - считает она.

Также Клинтон отмечает, что ее счастливый соперник на выборах - нынешний президент США Дональд Трамп - был идеальным троянским конем для США от Путина. «Теперь этот человек - президент Соединенных Штатов. И нет никого более счастливого из-за этого, чем Владимир Путин», - пишет Клинтон.

Ранее Клинтон уже обвиняла Путина в личной неприязни по отношению к ней. Так, в декабре прошлого года она заявила, что хакерские атаки на Демократическую партию США во время президентской избирательной кампании, за которыми, по мнению Вашингтона, стояла Россия, стали результатами личного противостояния между ней и Путиным из-за того, что она в бытность госсекретарем США обвинила Кремль в подтасовках результатов выборов в Госдуму в 2011 году, когда в России прошли протестные акции.

«Путин публично обвинил меня за то, что я выразила возмущение его собственного народа. Это и есть прямая связь между тем, что он сказал тогда, и тем, что он сделал во время этих американских выборов», - объясняла Клинтон.

Американские СМИ сообщали, что президент РФ лично участвовал в кампании по вмешательству в президентские выборы в США. Цели Путина были многогранными, но начиналось все как вендетта против кандидата в президенты от Демпартии Хиллари Клинтон, рассказывали NBC News два источника в американской разведке.

В Кремле высмеяли подобные предположения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о том, что Путин якобы лично влиял на результаты выборов президента США, смешной чушью, которая не имеет под собой никаких оснований.

Книга Хиллари Клинтон под названием What Happened поступила в продажу 12 сентября.

Незадолго до этого она заявила, что не намерена больше выдвигать свою кандидатуру на пост президента США. «Я поставила точку на выдвижении своей кандидатуры», - сказала Клинтон в интервью телеканалу CBS. В то же время она уточнила, что намерена продолжать заниматься политикой, так как, по ее мнению, от этого зависит будущее США.

Отметим, что выход книги бывшей первой леди совпал с публикацией результатов социологического опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports в США в начале сентября. Согласно полученным данным, 61% американцев считают, что бывшей первой леди пора уходить из политики. Почти половина опрошенных (49%) уверены, что политическая деятельность Хиллари Клинтон вредит Демократической партии.