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Площадь Вабадузе может стать запретной зоной для скейтбордистов

Rus.Postimees.ee
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Площадь Вабадузе. | ФОТО: GEORG KÕRRE/PM/Scanpix Baltics

В недалеком будущем скейтбордисты скорее всего лишатся одного из своих излюбленных мест: площадь Вабадузе может стать зоной, где кататься на роликовых досках будет запрещено. В Транспортном департаменте полагают, что скейтерам там не место, сообщает ETV+ со ссылкой на «Актуальную камеру».

«Возникает опасность, что они (скейтбордисты) наедут на пешехода. Существует опасность и около Суперминистерства, где катающиеся на досках люди могут выехать на дорогу», - отметил руководитель отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Тальво Рюйтельма.

На покатой площадке напротив Суперминистерства кататься на скейтборде уже запрещено, вывешены соответствующие знаки.

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