Площадь Вабадузе может стать запретной зоной для скейтбордистов

«Возникает опасность, что они (скейтбордисты) наедут на пешехода. Существует опасность и около Суперминистерства, где катающиеся на досках люди могут выехать на дорогу», - отметил руководитель отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Тальво Рюйтельма.

На покатой площадке напротив Суперминистерства кататься на скейтборде уже запрещено, вывешены соответствующие знаки.