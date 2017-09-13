Площадь Вабадузе может стать запретной зоной для скейтбордистов
13 сентября 2017 г., 13:22
В недалеком будущем скейтбордисты скорее всего лишатся одного из своих излюбленных мест: площадь Вабадузе может стать зоной, где кататься на роликовых досках будет запрещено. В Транспортном департаменте полагают, что скейтерам там не место, сообщает ETV+ со ссылкой на «Актуальную камеру».
«Возникает опасность, что они (скейтбордисты) наедут на пешехода. Существует опасность и около Суперминистерства, где катающиеся на досках люди могут выехать на дорогу», - отметил руководитель отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Тальво Рюйтельма.
На покатой площадке напротив Суперминистерства кататься на скейтборде уже запрещено, вывешены соответствующие знаки.