Вне дома: в замке Бенкендорфа в Кейла-Йоа выставка украшений ручной работы. Смотрите две галереи!

В гостеприимном замке всегда происходит что-то интересное: то концерты, то спектакли, то вернисажи, то званые ужины, то чаепития в сопровождении живой музыки. Хозяин имения Андрей Дворянинов внимательно относится к своим гостям – будь то знаменитый историк моды Александр Васильев со своей коллекцией, или музыканты из Петербурга.

Ювелирные украшения, которые представили в Кейла-Йоа в минувшие выходные ювелиры Татьяна Румянцева, Инга Кемпа и Оксана Небись, а продемонстрировали модели студии Ellors, как нельзя лучше смотрятся в старинных стенах.

Украшения выполнены в старинной технике вышивки канителью - золотым шитьем, с использованием полудрагоценных камней и кристаллов Сваровски, бисера и пайеток. Безусловно, мастера, создавая свои работы, удачно стилизованные под старину, черпали вдохновение, любуясь старинными орденами и колье, которые украшали точеные шеи дам и мундиры кавалеров XIX века, глядящих на нас с портретов на стенах замка.

Так сплетаются история и современность. Выставка продлится до 12 ноября.