Майлис Репс: перевод всех школ и садов на эстонский – это очень чувствительный вопрос

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Глава министерства образования ответила на вопрос об участившихся призывах сделать образование полностью эстоноязычным и пояснила, чем обусловлено промедление с рассмотрением ходатайств трех таллиннских гимназий, которые добиваются более гибкой пропорции в преподавании предметов на эстонском.

– Сейчас всё чаще раздаются призывы со всех сторон сделать образование полностью эстоноязычным. Что намерено предпринять министерство образования? Откуда брать учителей?

– Вопрос не только в том, откуда брать учителей. Вряд ли все родители готовы к дополнительной нагрузке дома, если их ребенок учится на неродном языке. Сейчас у родителей есть выбор.

Судя по результатам экзаменов, у нас есть немало школ с отличными показателями (больше 80% хороших оценок), но, к сожалению, есть и такие школы, где результаты по эстонскому не так хороши, как хотелось бы. Здесь министерству и школам нужно будет еще поработать.

– Революционных шагов вы не планируете? И почему данная тема всегда всплывает перед выборами?

– О революциях говорят только в преддверии выборов. Это очень чувствительный вопрос. Мы продолжаем заниматься решением проблемы нехватки учителей. Как министр, я бы предпочла такой вариант, чтобы и школы, и детские сады в итоге получили учителей, которые бы могли преподавать и на эстонском, и на русском. Сейчас мы запустили пилотный проект в частной школе Каламая, которая будет работать по такой модели.

– А как обстоят дела с ходатайствами трех таллиннских школ, которые добиваются более гибкой пропорции преподавания? Когда их акцептирует министерство, чтобы вынести на повестку дня в правительство?

– Это только одна из возможных программ. У нас есть еще и много других. В августе мы встретились с представителями этих трех школ, чтобы проанализировать положение дел.

Правительство ждет документов от министерства образования о готовности этих школ к преподаванию по новой систмеме. 15 сентября все школы приглашены в министерство, чтобы представить программу своих действий. После этого мы вместе подпшем соглашение, которое в числе прочего предусматривает для школ дополнительное финансирование. Размер этой суммы внушительный – 1 миллион евро. Это позволит углубленно изучать эстонский язык, причем наработками смогут воспользоваться и другие школы.

– Можем ли мы расценивать промедление с рассмотрением ходатайств как отсутствие конценсуса в правительстве и нежелание озвучивать негативное решение перед выборами?

– Конценсус существует только по программе, которая запускается с 7 класса. А что будет с гимназическим звеном – время покажет!