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Аптекари в ужасе: жители Эстонии покупают глистогонные препараты для животных и употребляют их сами

Rus.Postimees.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Каждую осень учащаются случаи, когда люди покупают в аптеках предназначенные для животных глистогонные препараты, но, когда аптекарь задает дополнительные вопросы, выясняется, что человек собирается употреблять препарат сам или даже дать ребенку, пишет Postimees.

«Оказывается, что, когда в семье обнаруживаются глисты, это настолько неловко, что люди не отваживаются побеспокоить семейного врача для получения рецепта на лекарства. Предназначенные для домашних животных антипаразитарные препараты гораздо доступнее», - рассказывает провизор Apotheka Катри Вальнер.

Она говорит, что аптекарь всегда спрашивает у человека, для животного с каким весом берется препарат, а, когда выясняется, что никакого животного нет, лекарство не продается. Аптекарь советует обратиться с этой проблемой к семейному врачу, который назначит человеку правильное лекарство.

«Лекарства для животных должны употреблять только животные и ни при каких условиях их нельзя принимать человеку, поскольку неизвестно, как они на него повлияют. Лекарства для людей и животных состоят из разных действующих веществ», - предупреждает Вальнер.

Провизор говорит, что у продаваемых в аптеках ветеринарных препаратов есть предупреждение «Только для ветеринарного использования» («Ainult veterinaarseks kasutamiseks»), поэтому исключена ситуация, когда человек случайно примет предназначенное для животных лекарство.

Владельцы домашних животных необходимо регулярно, минимум раз в квартал, давать своему любимцу глистогонные препараты, поскольку только это уменьшает распространение паразитов и помогает защитить здоровье людей и животных.

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