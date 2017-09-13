Аптекари в ужасе: жители Эстонии покупают глистогонные препараты для животных и употребляют их сами

«Оказывается, что, когда в семье обнаруживаются глисты, это настолько неловко, что люди не отваживаются побеспокоить семейного врача для получения рецепта на лекарства. Предназначенные для домашних животных антипаразитарные препараты гораздо доступнее», - рассказывает провизор Apotheka Катри Вальнер.

Она говорит, что аптекарь всегда спрашивает у человека, для животного с каким весом берется препарат, а, когда выясняется, что никакого животного нет, лекарство не продается. Аптекарь советует обратиться с этой проблемой к семейному врачу, который назначит человеку правильное лекарство.

«Лекарства для животных должны употреблять только животные и ни при каких условиях их нельзя принимать человеку, поскольку неизвестно, как они на него повлияют. Лекарства для людей и животных состоят из разных действующих веществ», - предупреждает Вальнер.

Провизор говорит, что у продаваемых в аптеках ветеринарных препаратов есть предупреждение «Только для ветеринарного использования» («Ainult veterinaarseks kasutamiseks»), поэтому исключена ситуация, когда человек случайно примет предназначенное для животных лекарство.

Владельцы домашних животных необходимо регулярно, минимум раз в квартал, давать своему любимцу глистогонные препараты, поскольку только это уменьшает распространение паразитов и помогает защитить здоровье людей и животных.