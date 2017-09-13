Исследование: более половины населения хочет, чтобы работодатель выплачивал дополнительную пенсию

По словам председателя правления Nordea Pensions Estonia Ангелики Тагель, результаты исследования показывают, что ожидания населения относительно пенсии от работодателя выше, чем работодатели могут себе сегодня позволить.

«Целью исследования было оценить осведомленность жителей и работодателей Эстонии о пенсии от работодателя, а также отношение к ней. Результаты говорят сами за себя. Взгляды работодателей и предприятий расходятся в нескольких местах– от мотивации до оценки важности пенсии от работодателя», - отметила она. По словам Тагель, среди работников пенсия от работодателя считается более важным преимуществом (58%), чем, например, финансирование спорта и проведения свободного времени (53% ответивших) или коллективные мероприятия (41%). В то же время всего 27% работодателей считает пенсию от работодателя важной.

«Сейчас у нас действует трехступенчатая пенсионная система, поддерживающая наращивание пенсионного имущества населения. Пенсия от работодателя должна быть дополнительно мотивирующей четвертой ступенью», - считает эксперт. По оценке Тагель, малая популярность пенсии от работодателя прежде всего обусловлена отсутствием осведомленности.

«Результаты опроса ясно указывают на то, что в обществе понятие пенсии от работодателя еще не совсем закрепилось. Например, считается, что она связана с рабочим стажем или размером зарплаты», -отметила она. Работодатели связывали ее с недостатком практики, большими дополнительными расходами или отсутствием средств, что, по словам Тагель, ошибочное мнение.

«Пенсия от работодателя – это возможность для предприятия мотивировать работников, делая вклад в их III ступень. Выплаты не облагаются подоходным налогом, что дает материальный выигрыш. Выплачивая эту же сумму в качестве зарплаты, расходы будут на 20% больше», - рассказала Танель.

«Мне приятно, что в Эстонии есть предприятия, делающие вклад в будущее своих работников в виде пенсии от работодателя. Примером служит, например, Skype, некоторые госструктуры, больницы, крупные производители, а также Nordea Grupp», - добавила Тагель.

Целью проведенного недавно компанией Nordea Pensions Estonia исследования было оценить осведомленность жителей и работодателей Эстонии в вопросе пенсий от работодателя и отношение к ней. В исследовании приняло участие 1000 респондентов в возрасте 23-59 лет, 300 предприятий с не менее чем 26 работниками, а также представители трех учреждений третьего сектора, принимающие решения относительно предоставляемых благ в рамках мотивационного пакета. Подробнее с исследованием можно ознакомиться здесь.

Факты об исследовании: