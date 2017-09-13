Что произошло с 32 центристами?

Во-первых, как я уже сказал, и раньше из партий отчисляли людей, которые работали против точки зрения отчислявших. Но первое «но» заключается в том, что по распространенной практике обычно это делается после выборов. То же мы делали и в мое время в Центристской партии. Причина проста: человека нельзя назвать нарушителем до того, как он совершит это нарушение. Другими словами, у каждого члена партии есть право передумать. И времени для этого было.

Было бы разумным предварительно поговорить с отчисляемым и в случае возможной ошибки указать на пункты конкретных нарушений. Насколько мне известно, в уставе Центристской партии нет ничего, на что могли бы опереться отчисляющие, указавшие на недопустимость участия в выборах в другом списке. По крайней мере, говорится это не так ясно, чтобы каждый мог это понять именно таким образом. Но, насколько мне известно, никто из нынешних руководителей Центристской партии не предпринял попытки выяснить. Если не считать нарушениями те десятки телефонных звонков, когда членам партии, баллотирующимся в Избирательном союзе «Избирательный союз Сависаара и Деловой Таллинн» неоднократно звонили, чтобы предложить те или иные должности, или, как в некоторых случаях, обещали решить их проблемы на уровне председателя партии.

Второй проблемой этого дурнопахнущего отчисления является то обстоятельство, что из партии были изгнаны несколько членов правления, в числе которых как члены правления Ласнамяэского отделения, так и члены правления самой партии, и тут явно пошли против логики. Людей с выборных должностей может снять с поста члена правления только высший совет – съезд. Поэтому, например, при снятии Ивановой нужно было собрать внеочередной съезд (что не означало бы, что Иванову снова не выбрали бы в правление). И только после того, как человека сняли с должности путем голосования, его можно было бы отчислить из партии. Но по каким-то причинам в битву ввязались под влиянием чьих-то эмоций, не имея защиты. В результате возник этот нонсенс, что Ольга Иванова может и дальше управлять партией, не являясь ее членом. А председатель партии отправляет ей вежливые сообщения о том, что она и сама могла бы понять, что разумнее было бы не приходить на заседания правления. Это разумное управление?

Я не знаю, дорогие друзья, как вы понимаете демократию, но есть еще один общий принцип, против которого Центристская партия в этот раз погрешила: принцип равного обращения. Так, например, центристы баллотируются сегодня по разным причинам во многие самоуправления Эстонии. На Сааремаа, в Нарва-Йыэсуу и в других местах. Часть потому, несмотря на то, что они писали заявление, чтобы выставить свою кандидатуру по спискам партии, обнаружили, что не были включены в эти списки. Всех причин я не знаю, спросите у них сами. И спросите у Симсон и Ратаса, почему эти люди остаются в партии. Применение принципа равного обращения не предусматривает ничего кроме зрелости и принципиальности.