Что произошло с 32 центристами?

Вчера был сложный день у по-прежнему тоненькой парламентарной демократии Эстонии. Без шуток, таких дел, чтобы из какой-то партии изгоняли кого-то перед выборами, прежде, по крайней мере, в Центристской партии, никогда не происходило. Однако это произошло и 32 коренных центриста в Таллинне, во главе с Ольгой Ивановой и с замыкающей Урми Ренде, выставили на улицу. Этот шаг, в провоцировании которого косвенно я чувствую и свою вину, хотел бы немного обсудить.
Во-первых, как я уже сказал, и раньше из партий отчисляли людей, которые работали против точки зрения отчислявших. Но первое «но» заключается в том, что по распространенной практике обычно это делается после выборов. То же мы делали и в мое время в Центристской партии. Причина проста: человека нельзя назвать нарушителем до того, как он совершит это нарушение. Другими словами, у каждого члена партии есть право передумать. И времени для этого было.
Было бы разумным предварительно поговорить с отчисляемым и в случае возможной ошибки указать на пункты конкретных нарушений. Насколько мне известно, в уставе Центристской партии нет ничего, на что могли бы опереться отчисляющие, указавшие на недопустимость участия в выборах в другом списке. По крайней мере, говорится это не так ясно, чтобы каждый мог это понять именно таким образом. Но, насколько мне известно, никто из нынешних руководителей Центристской партии не предпринял попытки выяснить. Если не считать нарушениями те десятки телефонных звонков, когда членам партии, баллотирующимся в Избирательном союзе «Избирательный союз Сависаара и Деловой Таллинн» неоднократно звонили, чтобы предложить те или иные должности, или, как в некоторых случаях, обещали решить их проблемы на уровне председателя партии.
Второй проблемой этого дурнопахнущего отчисления является то обстоятельство, что из партии были изгнаны несколько членов правления, в числе которых как члены правления Ласнамяэского отделения, так и члены правления самой партии, и тут явно пошли против логики. Людей с выборных должностей может снять с поста члена правления только высший совет – съезд. Поэтому, например, при снятии Ивановой нужно было собрать внеочередной съезд (что не означало бы, что Иванову снова не выбрали бы в правление). И только после того, как человека сняли с должности путем голосования, его можно было бы отчислить из партии. Но по каким-то причинам в битву ввязались под влиянием чьих-то эмоций, не имея защиты. В результате возник этот нонсенс, что Ольга Иванова может и дальше управлять партией, не являясь ее членом. А председатель партии отправляет ей вежливые сообщения о том, что она и сама могла бы понять, что разумнее было бы не приходить на заседания правления. Это разумное управление?
Я не знаю, дорогие друзья, как вы понимаете демократию, но есть еще один общий принцип, против которого Центристская партия в этот раз погрешила: принцип равного обращения. Так, например, центристы баллотируются сегодня по разным причинам во многие самоуправления Эстонии. На Сааремаа, в Нарва-Йыэсуу и в других местах. Часть потому, несмотря на то, что они писали заявление, чтобы выставить свою кандидатуру по спискам партии, обнаружили, что не были включены в эти списки. Всех причин я не знаю, спросите у них сами. И спросите у Симсон и Ратаса, почему эти люди остаются в партии. Применение принципа равного обращения не предусматривает ничего кроме зрелости и принципиальности.
Знаете, а есть еще один интересный нюанс. Я просмотрел имена людей, которых отчислили из партии. Преобладающее большинство, если не сказать, что все – это люди русской национальности. Я не знаю, идет ли речь о случайности или это может быть продолжение начавшейся некоторое время назад в интересах партнеров по коалиции Центристской партии «большой чистки инородцев», где сначала вырезали министра Репинского, а за ним Корба. Все это может стать четким месседжем русскому избирателю: мы играем вашими голосами, но на самом деле вы нам не нужны. В мое время таким не занимались.
Что-то на самом деле печальное происходит в Центристской партии. Все идет к тому, что на меня и часть центристов будут систематически давить до тех пор, пока нам не останется ничего другого, как создать для защиты своих избирателей новую партию. Я действительно не верил, что перед выборами дело зайдет так далеко, что мой маленький избирательный союз, который стоит за те же ценности и тех же людей, которые мы многократно декларировали будучи большой Центристской партией, вызовет такой приступ паники.
Кстати, из сегодняшнего поста Олава Осолина я вычитал мысль о том, что поскольку масло снова начало пропадать с полок магазинов, часть из нас может опасаться, что вновь придет Сависаар, сломает двери складов и раздаст народу хорошо припрятанные запасы. Помните, однажды так уже было в истории. Это тот страх или что-то другое, что накрыло сегодняшнюю Центристскую партию, я не знаю. Но последствия такого страха все же стоили того, чтобы такими жесткими и дурнопахнущими методами начать угрожать полностью безопасной и хрупкой Ольге Ивановой, а также другим в течение долгого времени преданным центристам. Или как вам кажется?
Нас действительно видят конкурентами и пытаются запугать, что, однако делать не стоит! 18 сентября мы созываем общее собрание нашего избирательного союза, чтобы принять позицию по произошедшему и обсудить дальнейшие перспективы.