Таави Аас о Горхолле: город поддерживал идею настенной живописи, а не нарушение закона

«Город не может быть терпимым к противозаконной деятельности, даже, если она продиктована самыми благими намерениями, - сказал Аас. - Когда речь идет о Горхолле, то никакие действия невозможны без согласования с Департаментом охраны памятников старины». Аас пояснил, что сначала выделяются деньги на проект, а уж потом его инициатор обязан заручиться соответствующими разрешениями.

«Мне понравилась идея прикрыть граффити-мазню на стенах Горхолла хотя бы временно более художественным произведением. Мы получили на это и согласие автора проекта здания - Райне Карпа. Но этого, конечно же, недостаточно, даже, когда речь идет о временном решении», - подчеркнул он.

По словам и.о. мэра, здание Горхолла от росписи его стен не очень пострадало, да еще, как указал Райне Карп, многие части фасада в ходе ремонта все равно требуют замены.