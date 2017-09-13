Галерея: строительство жилого квартала на Тартуском шоссе, 52 завершено

„На наш взгляд, это уникальный проект: вместо одного большого жилого дома мы построили на Тартуском шоссе, 52 целый жилой комплекс“, - сказала руководитель по продажам Merko Ehitus Eesti Ирина Пийрметс.

Работа над этим проектом завершена, однако сейчас активно строится объект на 200 квартир в порту Ноблесснера, первый этап которого - самый близко расположенный к морю дом - будет готов в конце года. Более двухсот квартир появится и в домах микрорайона Паэпарги. "Сейчас у нас в работе три больших проекта: мы построим около 300 квартир в Пикалийва в Хааберсти, на Веэренни в центре города и на глинте Маарьямяэ - в Лахекальда. Два последних - долгосрочные проекты. Всего Merko построит 3000 новых квартир", - добавил директор дивизиона развития недвижимости Merko Ehitus Eesti Тийт Куузик.