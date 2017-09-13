Фото: на улицы Таллинна выехали новые машины МуПо

Победившая в этом году работа конкурса идей на новый дизайн служебных машин претерпела несколько изменений, чтобы внешний вид машин соответствовал визуальным идентификационным требования Таллинна.

«Речь идет о миловидном и хорошо заметном в рамках города решении», - сказал руководитель МуПо Айвар Тоомпере. «Мы довольны результатом. Понравятся ли новые машины горожанам, покажет время. В любом случае сегодня машины сразу после презентации выезжают на рабочие посты. Делайте в течение сегодняшнего дня фотографии новых машин МуПо и присылайте нам в сообщения в Facebook. Первый поделившийся фотографией горожанин получит маленький подарок. Все фотографии будут опубликованы в галерее в Facebook», - пообещал Тоомпере.

В конце этого года МуПо получит еще четыре новых Jeep, которые будут выглядеть также. Кроме того, в ближайшее время муниципальные полицейские получат и новую темно-синюю форменную одежду.