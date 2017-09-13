Россияне стали богаче, если мерить порциями щей

Цены на картофель, капусту, морковь, лук репчатый и свинину при сложившихся среднедушевых денежных доходах за семь месяцев 2017 года таковы, что на среднедушевые доходы можно купить больше продуктов для традиционного первого блюда, чем в январе - июле 2014 года. По ржаному хлебу покупательная способность среднедушевых денежных доходов снизилась на 10%, сообщает портал Newsru.com.

Покупательная способность доходов населения за рассматриваемый период снизилась по рыбе и маргарину на 23-24%; по маслу подсолнечному - на 19%; по рису и крупам - на 15-17%; по говядине, молоку, вермишели - на 9-10%; по курице и яйцам - на 3%.

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов в январе - июле 2017 года по сравнению с тем же периодом 2014 года снизилась на 26,7% по черному чаю, на 9,4% - по сахару-песку, на 5,8% - по хлебу белому, на 24,5% - по маслу сливочному.

Данный показатель в приложении к непродовольственным товарам снизился и по предметам одежды.

"В январе - июле 2017 года продолжалось снижение покупательной способности доходов по услугам (кроме услуг телефона). Представляется вероятным, что это постепенное снижение покупательной способности доходов населения по услугам в 2016-2017 годах полностью компенсировало повышение покупательной способности доходов по услугам 2015 года", - сказано в комментариях Центра развития ВШЭ.

При этом прирост номинальной среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций составил 7,5% по отношению к соответствующему периоду 2016 года. Прирост реальной среднемесячной начисленной заработной платы составил 3%. Реальный размер пенсии вырос на 5,1%.

Рост размеров зарплат и пенсий, однако, не привел к соответствующему увеличению реальных располагаемых денежных доходов населения: за семь месяцев они снизились на 1,4%, что и подтверждает оценка изменений в доходах населения через их покупательную способность.