Сависаара поймали на лжи: перед прошлыми выборами Центристская партия исключила из своих рядов 70 членов

В разосланном сегодня, 13 сентября, сообщении экс-глава Центристской партии Эдгар Сависаар сообщил, что его крайне возмутило исключение из рядов партии Ольги Ивановой и еще 31 человека. "Кроме шуток: такого, чтобы из какой-то партии кого-то изгоняли перед выборами, прежде - по крайней мере, в Центристской партии - никогда не происходило.", - сообщил Сависаар.

Перед выборами 2013 года из Центристской партии исключили 70 человек

Правление Центристской партии сегодня приняло решение исключить из партии 70 человек, которые на муниципальных выборах баллотируются в списке избирательного союза или какой-либо другой партии, при том, что в этом же самоуправлении в выборах участвует и сама Центристская партия.

Партия пояснила, что эти люди были исключены в соответствии с партийным уставом, который обязывает членов придерживаться программных позиций партии и следовать принятым партией решениям, а также поддерживать ее избирательную программу.

«Эти люди отказались от основного посыла центристской избирательной кампании, когда перешли в списки других партий и избирательных союзов», - сказал тогда уже бывший генеральный секретарь партии Прийт Тообал.

«Вместо того, чтобы вмести искать решения по снижению уровня безработицы и облегчению роста цен, они поддерживают правую политику эксплуатации народа или делают какие-то вещи, исходя только из своих интересов», - отметил он.