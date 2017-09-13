Картина дня: Сависаар может создать новую партию, интервью с Майлис Репс и сбитый полицией мотоциклист

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.
Что произошло с 32 центристами?
Вчера у по-прежнему хрупкой парламентской демократии Эстонии был трудный день. Кроме шуток: такого, чтобы из какой-то партии кого-то изгоняли перед выборами, прежде - по крайней мере, в Центристской партии - никогда не происходило. Однако это произошло, и 32 коренных центриста в Таллинне во главе с Ольгой Ивановой и с Урми Ренде в арьергарде оказались на улице. Этот шаг, в провоцировании которого я чувствую и свою косвенную вину, хотелось бы немного обсудить. Читайте далее...
Сависаара поймали на лжи: перед прошлыми выборами Центристская партия исключила из своих рядов 70 членов
Postimees решил опубликовать новость от 8 октября 2013 года, где описываются события, произошедшие за 12 дней до местных выборов. В ней говорится о том, что правление Центристской партии под руководством Эдгара Сависаара исключило из своих рядов 70 членов, которые решили баллотироваться против политической силы. Читайте далее...
Разогнавшийся до 200 км/ч и сбитый полицией мотоциклист получил максимальный штраф
В Таллинне в апреле пытавшийся сбежать и сбитый полицией водитель мотоцикла в рамках производства по проступку получил максимальное денежное наказание. Читайте далее...
Фото: на улицы Таллинна выехали новые машины МуПо
Четыре новые служебные машины и патрульный автобус таллиннской Муниципальной полиции (МуПо) теперь будут видны издалека из-за их нового дизайна и цветового решения. Читайте далее...
Аптекари в ужасе: жители Эстонии покупают глистогонные препараты для животных и употребляют их сами
Каждую осень учащаются случаи, когда люди покупают в аптеках предназначенные для животных глистогонные препараты, но, когда аптекарь задает дополнительные вопросы, выясняется, что человек собирается употреблять препарат сам или даже дать ребенку. Читайте далее...
Майлис Репс: перевод всех школ и садов на эстонский – это очень чувствительный вопрос
«Я бы предпочла, чтобы и школы, и детские сады в итоге получили учителей, которые могли бы преподавать и на эстонском, и на русском», - подчеркнула в интервью Rus.Postimees министр образования Майлис Репс.
Адреналин зашкаливал: депутаты из Эстонии пережили в Кремле опасные моменты
Когда Арнольд Рюйтель во время встречи с Горбачевым в Кремле ударил кулаком по столу, мгновение спустя он подумал, что теперь его ждет отправка в лагерь. А Юло Вооглайд заметил золотую коробку с ядерной кнопкой на зеленом сукне углового стола в кабинете, которую ревностно охранял офицер. Читайте далее...
Опытные грибники: сейчас самое время идти в лес
Хотя сезон лисичек прошел, леса заполонили другие хорошие грибы, в их числе и любимые многими грибы-зонтики. Читайте далее...
Русские в Прибалтике: лысые, голодные, беззубые, немодные?
Российская как бы журналистка и даже как бы филолог Анастасия Миронова решила сделать его на абсолютно непаханом поле: жгучей жалости к внешнему виду, материальному положению и образовательному уровню русскоязычного населения Эстонии и Латвии. Читайте далее...
На Балтийском море ожидаются пятиметровые волны
По прогнозу, в среду и в ночь на четверг на Балтийском море ожидаются волны до пяти метров в высоту. Читайте далее...
В озере найдена утопленница
Вчера, 12 сентября, в 16.08 в озере Кырбярв в деревне Тилси (волость Лахеда, Пылвамаа) нашли тело утонувшей женщины. Читайте далее...
От построенной на деньги ЕС туристической тропы остались лишь воспоминания
В 2007 году при финансовой поддержке Евросоюза в волости Тяхтвере возвели 14-километровую туристическую тропу. Тропа начиналась от Ворбусе, а ее финальная точка находилась неподалеку от моста Кяревере. Читайте далее...
Бюджет Эстонии на 2018 год будет рекордным в истории государства
Во вторник, 12 сентября, на заседании кабинета министров Эстонии начались переговоры по государственному бюджету на следующий год. Читайте далее...