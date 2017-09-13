Обнаженная женщина в Мустамяэском пруду обнажилась до безобразия

«Этот пруд очень красивый. Много уток. После реконструкции в центре пруда установили скульптуру в виде обнаженной купающейся женщины. Прежде все было здорово, вода как бы прикрывала пикантные места купальщицы. А теперь я увидел вот это», - рассказал читатель и показал фото с места событий.

Уровень воды в пруду опустился настолько, что обнаженная дама обнажилась до безобразия. Причем, полного. Интрига исчезла, и теперь всем стало видно, что ничего пикантного у мадам нет, а есть постамент, к которому присобачены части дамского тела. Но, шутки шутками, а воды в пруду явно не хватает. Это явно не последствия лета, поскольку лета в этом году не было, а дожди, причем, очень серьезные, напротив, были.

С просьбой объяснить происходящее мы обратились в управу Мустамяэ. Пресс-секретарь управы Леэн Линдам поблагодарила за проявленный интерес и сообщила, что главный специалист по вопросам городского хозяйства управы Урмас Кыпп уже занимался этим вопросом, и соответствующий запрос был направлен и в Департамент окружающей среды. Ответ департамента нам и нашему читателю представили в полном объеме.

«Во время осмотра мустамяэского пруда 18 августа этого года, уровень воды был на 60-70 сантиметров ниже обычного, одной из возможных причин чего могут быть строительные работы на недвижимости Кийли, 9, расположенной в 400 метрах от пруда. Во время осмотра при раскопке фундамента объемы выкачиваемой воды достигали 20 литров в секунду, и создаваемая в результате выкачивания депрессионная воронка в грунтовых водах может достигать паркового пруда.

После завершения раскопок и прекращения выкачивания грунтовых вод изначальный уровень грунтовых вод должен восстановиться в течение нескольких месяцев. В случае, если уровень воды в пруду не восстановится, Таллиннский департамент защиты окружающей среды для выяснения причины этого закажет соответствующую экспертизу у предприятия, имеющего разрешение на проведение гидрогеологических работ».