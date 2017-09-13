Журналистов попросили писать корректнее о суде над Улюкаевым из-за корзинки с колбасой

«Необходимость корректно излагать информацию обусловлено тем, чтобы публикациями не было оказано давление на суд и на еще не допрошенных свидетелей как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, поскольку контекст информации, передаваемый читателям через публикации, может оказать влияние на формирование определенного общественного мнения еще до вынесения решения суда», - пояснила Хиль в комментарии для NEWSru.com.

На корзинку с колбасой, которая упоминается в материалах по делу Улюкаева, представители СМИ обратили внимание после публикации стенограммы разговора Улюкаева и Сечина в день задержания экс-министра. Из нее следует, что Сечин перед прощанием вручил Улюкаеву корзинку с колбасой. Когда тот вышел и сел в служебный автомобиль, он был задержан.

Как подсчитали интернет-пользователи, корзинка с колбасой упоминается в расшифровке переговоров Сечина и Улюкаева девять раз. Столь колоритный объект не мог пройти мимо интернет-сообщества, очень быстро эта корзинка стала мемом. Пресса писала, что такие подарочные корзины с колбасными изделиями «От Иваныча», изготавливаемыми в спеццехе, глава «Роснефти» Игорь Иванович Сечин регулярно дарит знакомым и партнерам.

Сечин 8 сентября выразил возмущение действиями прокуратуры, обнародовавшей его разговор с Улюкаевым, в котором упоминалась корзинка с колбасой. Он назвал представление в суде этой беседы профессиональным кретинизмом. Через два дня, возвращаясь к этой теме, глава «Роснефти» предположил, что это было сделано для отвлечения внимания. В результате СМИ стали обсуждать материалы, которые абсолютно не имеют отношения к делу, а именно корзинку с колбасой. «У спецслужб есть такой термин - переключение внимания на негодный объект. И когда были запущены эти материалы, общественность сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то проходящие вещи», - пояснил он.

Улюкаев вымогал взятку, показывая Сечину два пальца

На суде в среду, 13 сентября, также стало известно, что, по данным следствия, Алексей Улюкаев вымогал у Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов, показывая ему два пальца. Это следует из оглашенных в среду в Замоскворецком суде материалов дела, передает ТАСС.

На процессе по делу был допрошен охранник Сечина Вадим Деревягин, ставший свидетелем разговора Сечина и Улюкаева во время игры главы «Роснефти» в бильярд на саммите БРИКС в индийском штате Гоа в 2016 году. Гособвинитель огласил протокол допроса Деревягина на стадии следствия, в ходе которого следователь спросил, видел ли Деревягин жест Улюкаева в виде двух пальцев.

«Я наблюдал игру на бильярде Сечина, к нему подходили разные лица, подбадривали, в том числе Улюкаев. Они общались не больше пяти минут, разговор их я не слышал, каких-либо жестов со стороны Улюкаева в виде двух пальцев я не видел, но не могу утверждать, что такого жеста не было», - ответил на вопрос следователя Деревягин.