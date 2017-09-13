Журналистов попросили писать корректнее о суде над Улюкаевым из-за корзинки с колбасой

На суде по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева представителей прессы попросили освещать процесс немножко корректнее. Об этом сообщает NEWSru со ссылкой на РБК. Как пояснила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль, с такой просьбой она обращается к журналистам в связи с многочисленными публикациями о колбасе, которыми недоволен глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Естественно, он сам мне не звонил, он не опустится до моего уровня», - отметила она.
«Необходимость корректно излагать информацию обусловлено тем, чтобы публикациями не было оказано давление на суд и на еще не допрошенных свидетелей как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, поскольку контекст информации, передаваемый читателям через публикации, может оказать влияние на формирование определенного общественного мнения еще до вынесения решения суда», - пояснила Хиль в комментарии для NEWSru.com.
На корзинку с колбасой, которая упоминается в материалах по делу Улюкаева, представители СМИ обратили внимание после публикации стенограммы разговора Улюкаева и Сечина в день задержания экс-министра. Из нее следует, что Сечин перед прощанием вручил Улюкаеву корзинку с колбасой. Когда тот вышел и сел в служебный автомобиль, он был задержан.
Как подсчитали интернет-пользователи, корзинка с колбасой упоминается в расшифровке переговоров Сечина и Улюкаева девять раз. Столь колоритный объект не мог пройти мимо интернет-сообщества, очень быстро эта корзинка стала мемом. Пресса писала, что такие подарочные корзины с колбасными изделиями «От Иваныча», изготавливаемыми в спеццехе, глава «Роснефти» Игорь Иванович Сечин регулярно дарит знакомым и партнерам.
Сечин 8 сентября выразил возмущение действиями прокуратуры, обнародовавшей его разговор с Улюкаевым, в котором упоминалась корзинка с колбасой. Он назвал представление в суде этой беседы профессиональным кретинизмом. Через два дня, возвращаясь к этой теме, глава «Роснефти» предположил, что это было сделано для отвлечения внимания. В результате СМИ стали обсуждать материалы, которые абсолютно не имеют отношения к делу, а именно корзинку с колбасой. «У спецслужб есть такой термин - переключение внимания на негодный объект. И когда были запущены эти материалы, общественность сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то проходящие вещи», - пояснил он.
Улюкаев вымогал взятку, показывая Сечину два пальца
На суде в среду, 13 сентября, также стало известно, что, по данным следствия, Алексей Улюкаев вымогал у Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов, показывая ему два пальца. Это следует из оглашенных в среду в Замоскворецком суде материалов дела, передает ТАСС.
На процессе по делу был допрошен охранник Сечина Вадим Деревягин, ставший свидетелем разговора Сечина и Улюкаева во время игры главы «Роснефти» в бильярд на саммите БРИКС в индийском штате Гоа в 2016 году. Гособвинитель огласил протокол допроса Деревягина на стадии следствия, в ходе которого следователь спросил, видел ли Деревягин жест Улюкаева в виде двух пальцев.
«Я наблюдал игру на бильярде Сечина, к нему подходили разные лица, подбадривали, в том числе Улюкаев. Они общались не больше пяти минут, разговор их я не слышал, каких-либо жестов со стороны Улюкаева в виде двух пальцев я не видел, но не могу утверждать, что такого жеста не было», - ответил на вопрос следователя Деревягин.
В свою очередь, адвокат Улюкаева Виктория Бурковская заявила РБК, что неоднозначные места в стенограмме переговоров Сечина и экс-министра, которые могут трактоваться как взятка (например, фразы «поручение» и «еще не собрали объем»), касались промежуточного этапа приватизации «Роснефти» и возможности самовыкупа акций.
«Оценка обоснованности обвинения в части содержания разговора руководителя „Роснефти“ и Улюкаева невозможна без учета высказывания президента России на саммите БРИКС», - пояснила адвокат. Владимир Путин, как напомнила Бурковская, выступая на Гоа в 2016 году, сказал, что деньги от продажи акций «Роснефти» должны поступить в бюджет в 2016 году. Также он указал на возможность самовыкупа акций «Роснефтью» как промежуточный этап приватизации, уточнила она.
Исполнение этого поручения действительно затянулось, отметила адвокат. По ее версии, объем, о котором говорил Сечин, - это почти 700 млрд рублей, которые надо было собрать «Роснефти» для самовыкупа. Таким образом, ничего двусмысленного в беседе Сечина и Улюкаева нет и не может быть, подытожила она.
На суде в среду показания также дала бывший секретарь Алексея Улюкаева Ирина Дютина, которая рассказала, что 14 ноября 2016 года она соединила по телефону его и главу «Роснефти» Игоря Сечина. «На следствии мне дали прослушать разговор двух мужчин, один из которых был Улюкаевым, а второй, судя по тому, как его представили, был Сечиным», - сообщила Дютина, в настоящее время работающая главным специалистом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
По словам Дютиной, инициатором звонка был Сечин. Согласно материалам дела, телефонный разговор Сечина и Улюкаева состоялся перед приездом министра в офис «Роснефти».
Ранее в суде были допрошены восемь из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения: директор департамента отношений с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, глава инвестиционного банка «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий и журналист интернет-ресурса «Лайф» Александр Юнашев.
Гособвинитель также зачитал суду заявление бывшего главы службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова с подписью главы компании Игоря Сечина на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова. В суде были оглашены и материалы оперативного эксперимента ФСБ в отношении Улюкаева, в которых содержалась расшифровка беседы Сечина с Улюкаевым во время предполагаемой передачи взятки.
Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года после встречи с Сечиным в офисе «Роснефти», откуда он вышел с портфелем, в котором были деньги, и корзинкой с колбасой. Ему предъявили обвинение в вымогательстве взятки в размере двух миллионов долларов за положительную оценку, с помощью которой «Роснефть» могла приобрести «Башнефть». Улюкаев своей вины не признает, заявляя о провокации взятки.
Экс-министр находится под домашним арестом до 27 января 2018 года в своей квартире на Минской улице в Москве. Ранее суд наложил обеспечительный арест на десять земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области, а также на денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 миллионов рублей. На счетах в российских банках были арестованы денежные средства Улюкаева на общую сумму более одного миллиона долларов и 280 миллионов рублей.