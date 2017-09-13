Мэр Хаапсалу прокомментировал свое исключение из Партии реформ

"Я считаю, что это логичное решение со стороны Партии реформ, но и мое решение вступить в избирательный союз логично. Дело в том, что мировоззрение руководящей верхушки Партии реформ и мои взгляды уже давно развивались разными путями и это и стало одной из причин моего вступления в избирательный союз", - объяснил Урмас Суклес.

Помимо Суклеса из Партии реформ накануне вечером были исключены еще семеро членов ее хаапсалуской ячейки