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Мэр Хаапсалу прокомментировал свое исключение из Партии реформ

Rus.Postimees.ee
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Урмас Суклес. | ФОТО: Tiit Mõtus

Решивший баллотироваться на местных выборах в составе избирательного союза мэр Хаапсалу Урмас Суклес не удивился решению Партии реформ о его исключении, сообщает портал Rus.err.ee.

"Я считаю, что это логичное решение со стороны Партии реформ, но и мое решение вступить в избирательный союз логично. Дело в том, что мировоззрение руководящей верхушки Партии реформ и мои взгляды уже давно развивались разными путями и это и стало одной из причин моего вступления в избирательный союз", - объяснил Урмас Суклес.

Помимо Суклеса из Партии реформ накануне вечером были исключены еще семеро членов ее хаапсалуской ячейки

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