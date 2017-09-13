Каково это - жить на вилле, но при этом в квартире? Пять интересных предложений от kv.ee

1. Новая вилла с богатым прошлым

Фото: KV.EE

Реновация этого исторического дома, построенного в 1860-го году на улице Пюхавайму в Пярну, завершится в июне 2018-го. Будут восстановлены утраченные веранды, балконы, террасы и красивый сад. Новый собственник получит в свое распоряжение большой бокс в подвале и место для парковки автомобиля.

2. Современная вилла в пярнуском прибрежном парке

Фото: KV.EE

Этот дом современной архитектуры говорит сам за себя. В этом доме восемь квартир с банями, большими балконами и террасами. В цену включена также кухонная мебель и парковочное место.

3. Дом мечты - вилла Йыэранна

Фото: KV.EE

Рядом с рекой Пярну и тропой здоровья Яансона находится этот дом с незабываемыми видами из окон и удивительно маленькими коммунальными платежами. Дом имеет класс B энергопотребления, центральное водяное отопление в полу и возобновляемую вентиляционную систему. В цене и кухонная мебель с бытовой техникой.

4. Вилла Кульюсе в Нымме

Фото: KV.EE

Этот современный дом построен на месте старинной виллы Марта Кульюса. Вернее, внешне он повторяет очертания старого, но на самом деле построен с учетом самых современных технологий: принудительная вентиляция с рекуперацией тепла, отопление полов по принципу вода-воздух и другие новшества сделают трехкомнатные квартиры в этом доме очень привлекательными для покупателей.

5. Korter uuenduskuuri läbinud Silbernageni villas

Фото: KV.EE

Двухкомнатная квартира находится в Курессааре в реновированной вилле Сильвернагель. Высококачественные отделочные материалы, сантехника известных фирм, кухонная мебель и светильники - все это ждет покупателя.