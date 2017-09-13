Каково это - жить на вилле, но при этом в квартире? Пять интересных предложений от kv.ee

Купить виллу целиком не всем по карману. Опытные застройщики делят особняки на квартиры, которые пользуются большей популярностью. Разобраться, что почем, предлагает портал Kodu.
1. Новая вилла с богатым прошлым
Фото: KV.EE
Реновация этого исторического дома, построенного в 1860-го году на улице Пюхавайму в Пярну, завершится в июне 2018-го. Будут восстановлены утраченные веранды, балконы, террасы и красивый сад. Новый собственник получит в свое распоряжение большой бокс в подвале и место для парковки автомобиля.
2. Современная вилла в пярнуском прибрежном парке
Фото: KV.EE
Этот дом современной архитектуры говорит сам за себя. В этом доме восемь квартир с банями, большими балконами и террасами. В цену включена также кухонная мебель и парковочное место.
Фото: KV.EE
Рядом с рекой Пярну и тропой здоровья Яансона находится этот дом с незабываемыми видами из окон и удивительно маленькими коммунальными платежами. Дом имеет класс B энергопотребления, центральное водяное отопление в полу и возобновляемую вентиляционную систему. В цене и кухонная мебель с бытовой техникой.
Фото: KV.EE
Этот современный дом построен на месте старинной виллы Марта Кульюса. Вернее, внешне он повторяет очертания старого, но на самом деле построен с учетом самых современных технологий: принудительная вентиляция с рекуперацией тепла, отопление полов по принципу вода-воздух и другие новшества сделают трехкомнатные квартиры в этом доме очень привлекательными для покупателей.
5. Korter uuenduskuuri läbinud Silbernageni villas
Фото: KV.EE
Двухкомнатная квартира находится в Курессааре в реновированной вилле Сильвернагель. Высококачественные отделочные материалы, сантехника известных фирм, кухонная мебель и светильники - все это ждет покупателя.