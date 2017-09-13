В немецком журнале объяснили непонятный русским второй смысл выражения «собака-Путин»

"В основном это было ироничной игрой слов со словом "собака", - пояснила Вагнер и добавила, что слово "собака" (der Hund) в немецком языке синонимично выражению "крепкий орешек" (harter Hund), пишет Newsru. "К сожалению, ирония этой фразы не может быть адекватно переведена на русский язык", - посетовала пресс-секретарь журнала.

Статья, возмутившая российских дипломатов, была опубликована в 37-м номере журнала Focus за 2017 год. На обложке издания анонсировался материал под названием "50 доводов против Меркель".

"Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin)", - говорилось в статье, посвященной Меркель. Посольство России в Германии потребовало извинений от руководства журнала через соцсети.

Речь идет о встрече Меркель и Путина в 2007 году, когда путинский лабрадор Кони зашел в комнату, в которой шли переговоры, и канцлер испугалась собаки. За 10 лет до этого на Меркель во время велосипедной прогулки напала соседская собака бойцовой породы, и с тех пор та стала бояться собак.

Путин сказал, что хотел показать ей свою собаку, и объяснил СМИ, что будто бы не знал об этой фобии. Политолог Станислав Белковский в интервью украинскому изданию "Гордон" предположил, что Путин на самом деле мог это сделать ненамеренно, а присутствие лабрадора Кони на встрече объяснил некомпетентностью готовивших ее сотрудников администрации.

Таблоид Bild сообщал, что на самом деле Путин знал о страхе Меркель перед собаками еще за год до встречи: советники Путина были проинформированы об этом до официального вступления Меркель на должность федерального канцлера в январе 2006 года.