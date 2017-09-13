Анархия в спецшколе в Каагвере: почувствовавшие вседозволенность воспитанники терроризируют деревню

Воспитанники спецшколы вечером по несколько раз включают противопожарную сигнализацию, затем открывают двери, несутся во двор, перепрыгивают через металлическое заграждение и начинают гулять по деревне, шуметь, совершать акты вандализма и даже воровать.

Начиная с осени прошлого года в спецшколе, в которой раньше учились только девочки, учатся и мальчики. Ученики бродят по деревне во время уроков, когда они должны быть в школе. Но это только полбеды. Настоящий дебош начинается вечером после десяти часов.

На территории спецшколы построены шесть современных зданий, в которых живут подростки. По словам работницы школы, связавшейся с газетой Postimees, после десяти часов подростки синхронно включают сигнализацию во всех зданиях. Поскольку на ночь в каждом доме остается только по одному работнику школы, то остановить воспитанников невозможно. В итоге подростки в период с десяти вечера до полуночи слоняются по деревне. Обычно они бродят компаниями до десяти человек.

Работница спецшколы не скрывает, что она и ее коллеги, мягко говоря, обеспокоены происходящим, но у них нет, ни сил, ни авторитета, чтобы остановить подростков. Их просто слишком мало. Иногда подростки никуда не убегают, а просто дебоширят в домах, где живут – например, ломают разными способами двери.

Детям нельзя покидать территорию школы без разрешения. Многие из них имеют уголовные наказания и были отправлены в школу по решению суда. Но это их не останавливает. При этом все это сказывается, прежде всего, на жителях деревни Каагвере.

Подростки разоряют их сады и теплицы, отрывают боковые стекла у автомобилей. Несколько раз воспитанников ловили во время попытки проникнуть в автомобиль, а, как минимум в одном случае им это удалось сделать. В деревне, расположенной неподалеку от Тарту, живут семьи с детьми, родители которых признаются, что не осмеливаются отпускать их одних гулять по вечерам.

Дома в деревне Каагвере изначально были построены вокруг спецшколы. Однако в советские времена тут был жесткий порядок, и любое шастанье было исключено. Местные жители смирились с тем, что по соседству располагается спецшкола, но этой осенью воспитанники перешли все границы.

Полиция наведывается в Каагвере постоянно, но в большинстве случаев жители деревни не звонят стражам правопорядка. Если полиция приезжает на место, то гоняется за подростками по деревне, ловит их и доставляет в школу. И все это для того, чтобы через некоторое время они вновь сбежали через забор. Иногда воспитанникам не нужно даже перелазить через ограждения – порой ворота открыты, хоть это и должно быть немыслимо.

Местные жители слышат от директора школы Майре Реэст одно объяснение – воспитанники привыкают и на это пойдет время. «Но деревня хочет жить в мире и спокойствии. Это ведь школа при деревне, а не деревня при школе», - говорит местная жительница Пирет Саар.