Ценовой рекорд Америки: недвижимость за 175 миллионов долларов!

Сделка, в результате которой собственник недвижимости положил себе в карман 175 млн долларов, состоялась в США. Чем же так хорош дом-рекордсмен, разбирался портал Kodu.
Проданный за такую гигантскую сумму дом имеет площадь 1858 квадратных метров и стоит на участке площадью 169 967 квадратных метров. В доме насчитывается двенадцать спален и ванных, а на участке расположены теннисные корты и баскетбольная площадка, бассейн и парник. 411 метров участка - это пляж на берегу океана.
Дом был построен в 1960-м году для семьи всемирно известного автомобильного магната Хенри Форда. Недвижимость с тех пор отлично сохранилась, а совершенная сделка купли-продажи является одной из самых крупных, когда-либо совершенных в США.
Ранее первенство принадлежало Барри Розенштейну, которому принадлежала недвижимость стоимостью 147 млн долларов.
Фотографии смотрите ЗДЕСЬ.
Источник: businessinsider.com