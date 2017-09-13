Ценовой рекорд Америки: недвижимость за 175 миллионов долларов!

Проданный за такую гигантскую сумму дом имеет площадь 1858 квадратных метров и стоит на участке площадью 169 967 квадратных метров. В доме насчитывается двенадцать спален и ванных, а на участке расположены теннисные корты и баскетбольная площадка, бассейн и парник. 411 метров участка - это пляж на берегу океана.

Дом был построен в 1960-м году для семьи всемирно известного автомобильного магната Хенри Форда. Недвижимость с тех пор отлично сохранилась, а совершенная сделка купли-продажи является одной из самых крупных, когда-либо совершенных в США.

Ранее первенство принадлежало Барри Розенштейну, которому принадлежала недвижимость стоимостью 147 млн долларов.

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Источник: businessinsider.com