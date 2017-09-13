Директор Valio: цены на масло достигли своего потолка

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал исполнительный директор Valio Eesti Майдо Соловьев:

«Скорее всего, цены на масло достигли своего потолка. Осталось не так много возможностей для роста цен, если она вырастит, то потребление масла уменьшится. Сегодня цена уже высокая – 9 евро за килограмм. Разумеется, это хорошо для фермеров и промышленного рынка, но существует ценовой диапазон для каждой цены.

Цены на масло сейчас растут, сейчас они высокие, поскольку эта тема сейчас очень актуальная, о ней говорят много. Сейчас эта тема муссируется в прессе, но с нового года интерес к ней исчезнет.