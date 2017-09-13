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Директор Valio: цены на масло достигли своего потолка

Если они еще вырастут, то потребление уменьшится

Rus.Postimees.ee
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Логотип Valio. | ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

По словам председателя молочного предприятия E-Piim Яануса Муракаса, дефицит масла на мировом рынке сохранится как минимум несколько месяцев, что приведет к дальнейшему повышению цен на этот продукт. По прогнозу Муракаса, в следующие месяцы, а может быть и годы, нам придется смириться со стоимостью пачки масла в магазинах свыше 10 евро, передает Rus.ERR.

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал исполнительный директор Valio Eesti Майдо Соловьев:

«Скорее всего, цены на масло достигли своего потолка. Осталось не так много возможностей для роста цен, если она вырастит, то потребление масла уменьшится. Сегодня цена уже высокая – 9 евро за килограмм. Разумеется, это хорошо для фермеров и промышленного рынка, но существует ценовой диапазон для каждой цены.

Цены на масло сейчас растут, сейчас они высокие, поскольку эта тема сейчас очень актуальная, о ней говорят много. Сейчас эта тема муссируется в прессе, но с нового года интерес к ней исчезнет.

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