Rimi: цены на масло могут вырасти еще

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировала пресс-секретарь торговой сети Rimi в странах Балтии Катрин Батс:

«В магазинах Rimi большого дефицита масла все же нет. Возможно, что одновременно могут быть представлены не все сорта или клиенту порой приходится вместо своего любимого сорта покупать какой-то другой. Однако масло в наши магазины поставляют каждый день, и о трудностях с поставками сообщают лишь отдельные поставщики в единичных случаях.

Надеемся, что клиенты не впадут в панику и не начнут запасаться маслом впрок, так как настолько серьезного дефицита у нас точно не предвидится.

Но цены на масло с начала года действительно выросли, и при сохранении большого спроса могут вырасти еще. Насколько – мы предсказать не можем. Об этом, скорее, могут что-то сказать производители».