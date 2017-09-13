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Rimi: цены на масло могут вырасти еще

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Margus Ansu / Postimees

По словам председателя молочного предприятия E-Piim Яануса Муракаса, дефицит масла на мировом рынке сохранится как минимум несколько месяцев, что приведет к дальнейшему повышению цен на этот продукт. По прогнозу Муракаса, в следующие месяцы, а может быть и годы, нам придется смириться со стоимостью пачки масла в магазинах свыше 10 евро, передает rus.err.ee.

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировала пресс-секретарь торговой сети Rimi в странах Балтии Катрин Батс:

«В магазинах Rimi большого дефицита масла все же нет. Возможно, что одновременно могут быть представлены не все сорта или клиенту порой приходится вместо своего любимого сорта покупать какой-то другой. Однако масло в наши магазины поставляют каждый день, и о трудностях с поставками сообщают лишь отдельные поставщики в единичных случаях.

Надеемся, что клиенты не впадут в панику и не начнут запасаться маслом впрок, так как настолько серьезного дефицита у нас точно не предвидится.

Но цены на масло с начала года действительно выросли, и при сохранении большого спроса могут вырасти еще. Насколько – мы предсказать не можем. Об этом, скорее, могут что-то сказать производители».

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