Rimi: цены на масло могут вырасти еще

По словам председателя молочного предприятия E-Piim Яануса Муракаса, дефицит масла на мировом рынке сохранится как минимум несколько месяцев, что приведет к дальнейшему повышению цен на этот продукт. По прогнозу Муракаса, в следующие месяцы, а может быть и годы, нам придется смириться со стоимостью пачки масла в магазинах свыше 10 евро, передает rus.err.ee.
Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировала пресс-секретарь торговой сети Rimi в странах Балтии Катрин Батс:
«В магазинах Rimi большого дефицита масла все же нет. Возможно, что одновременно могут быть представлены не все сорта или клиенту порой приходится вместо своего любимого сорта покупать какой-то другой. Однако масло в наши магазины поставляют каждый день, и о трудностях с поставками сообщают лишь отдельные поставщики в единичных случаях.
Надеемся, что клиенты не впадут в панику и не начнут запасаться маслом впрок, так как настолько серьезного дефицита у нас точно не предвидится.
Но цены на масло с начала года действительно выросли, и при сохранении большого спроса могут вырасти еще. Насколько – мы предсказать не можем. Об этом, скорее, могут что-то сказать производители».