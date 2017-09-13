Минфин почти удвоил прогноз экономического роста Эстонии

Такие данные приводятся в новом экономическом прогнозе, который представили в среду, 13 сентября, министр финансов Тоомас Тынисте, глава отдела фискальной политики минфина Свен Кирсипуу и аналитик отдела фискальной политики Мадис Абен, сообщает портал Rus.err.ee.

Измененный прогноз означает, что ВВП Эстонии по итогам года дополнительно увеличится на 700 млн евро и составит 22,9 млрд евро.

Минфин также повысил прогноз роста ВВП в 2018 году до 3,3% (на 0,2 процентных пункта по сравнению с весенним прогнозом), но в 2019-2020 годах по-прежнему ожидается рост на уровне 3%.

Министерство повысило и прогноз по инфляции на текущий год до 3,4% (увеличение на 0,1 процентных пункта), но на следующий год инфляционные ожидания остались без изменений (2,7%).