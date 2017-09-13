Недурно получается: 215-сантиметровый баскетболист попробовал себя в художественной гимнастике

Бурусис прервал тренировку перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы 2017 года с командой России и продемонстрировал свои навыки в упражнениях с лентой, передает «Лента.ру».

Сборная Греции обыграла команду Литвы в 1/8 финала континентального первенства и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с россиянами, выбившими из турнира хорватов. Матч состоится 13 сентября и начнется в 18:45 по московскому времени. В параллельном четвертьфинале встретятся команды Италии и Сербии (начало в 21:30).

12 сентября прошли два других матча 1/4 финала ЧЕ, в которых сборная Испании оказалась сильнее немцев (84:72), а команда Словении переиграла латвийцев (103:97).

Матчи плей-офф Евробаскета проходят в Стамбуле. Турнир завершится 17 сентября.