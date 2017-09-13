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Двое цыган средь бела дня украли из сейфа почти 900 евро

BNS
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Сейф. Иллюстративное фото | ФОТО: Scanpix

Пярнуский уездный суд вынес в среду приговор двум братьям-цыганам, которые согласно обвинению совершили кражу в Пярну, забрав из сейфа киоска почти 900 евро, и затем сбежали в Словению.

Суд приговорил 33-летнего Боби и 34-летнего Кристофона к году тюрьмы. Мужчины были задержаны в Словении и проверили под стражей месяц и два дня. Им не придется отправиться за решетку, если они в течение трех лет не совершат нового преступления. Кроме этого мужчин выслали из Эстонии и запретили им возвращаться в течение трех лет.

Согласно обвинению 22 июня в Пярну мужчины вошли в киоск на улице Таллинна. Кристофон отвлек внимание продавщицы, попросив показать ему мороженое. В это время Боби украл из сейфа 880 евро. Когда продавщица обнаружила пропажу,  цыгане уже сбежали.

Ущерб, причиненный киоску преступниками, уже возмещен. Кроме этого, им нужно уплатить принудительный платеж, возместить расходы на адвоката и оплатить экспертизы. Всего им придется заплатить 3465,34 евро.

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