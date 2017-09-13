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В Таллинне на строительном объекте Merko погиб рабочий (фото)

Rus.Postimees.ee
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Сегодня, 13 сентября, на строительном объекте Merko по адресу Стаапли, 3 в квартале Ноблесснер произошел несчастный случай на производстве.

При строительстве каркаса жилого дома с высоты четвертого этажа упал работник субподрядчика, который, работая на балконе с ограждением, пытался подвинуть леса. К сожалению, он скончался на месте происшествия, сообщила менеджер по коммуникациям и маркетингу Merko Мерит Кулласепп.

«Merko выражает соболезнования близким погибшего и коллективу. Для выяснения точных обстоятельств произошедшего начато расследование», - добавила она.

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