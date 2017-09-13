Молодой кандидат от EKRE испытывает симпатию к нацистской Германии и отрицает Холокост

Delfi написал сегодня о новом так называемом вундеркинде в EKRE — 18-летнем, входящем в молодежную организацию «Синее Пробуждение» («Sinine Äratus»), Кнуте Торе Кауре, который сказал изданию, что испытывает симпатию к экономической политике нацистской Германии, а также считает, что Холокост — это не то, что мы сегодня под ним подразумеваем.

Посмотрев Youtube-канал Каура можно увидеть, что он без перерыва отмечает как понравившиеся пропагандистские видео об Адольфе Гитлере и нацистской Германии. Например, в одном видео представляется, что произойдет, если Гитлер вернется на родину в настоящее время. Согласно видео, люди толпились бы вокруг фюрера и приветствовали его, как было принято в нацистской Германии. В оставленных под видео на английском языке комментариях заметен энтузиазм и грусть по утраченному фюреру.

Член правления Тартуского регионального отделения EKRE Ленно Пярнйыэ сообщила в соцсетях, что, по ее мнению, очень хорошо, что появляется все больше и больше деятельных молодых людей, которые честны в своих взглядах и готовы признавать правду, даже если она не совпадает с мейнстримом. «Наши СМИ отражают вещи слишком односторонне. Нас не интересует другое мнение, а только эстонское государство и будущее народа», - пишет она.

Депутат Рийгикогу от партии EKRE Яак Мадисон сказал, что если молодой человек изучает историю и ищет информацию об исторических событиях, это позитивное явление: «Скорее, я чувствую большую угрозу в отношении нынешней Эстонии, поскольку в нашем парламенте есть коммунисты, которые открыто проявляют симпатию к этой идеологии. История всегда была интерпретируемой, и не стоит удивляться, если молодые люди очень критичеки относятся к событиям, которые были запрещены для обсуждений».

Кнут Тор Каур присоединился к партии в марте.