В Москве из-за сообщений о бомбе эвакуируют торговые центры и вокзалы

"На 20 объектах проведена эвакуация людей - в общей сложности выведены на улицу свыше 10 000 человек, это число еще уточняется", - сказал он. В основном все сообщения о минировании касаются торговых центров, в их числе "Афимолл Сити", "Город", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники" и других. Информация об угрозе взрыва проверяется и на трех вокзалах - Казанском, Ленинградской и Киевском. С Ленинградского и Казанского вокзалов эвакуированы более 500 человек. Кроме того, проведена эвакуация из медицинского университета им. Сеченова", - сообщили в экстренных службах.

В то же время в правоохранительных органах отметили, что большинство сообщений поступили практически одновременно, звонки об угрозах взрывов продолжаются.

"По всей видимости, это ни что иное, как телефонный терроризм, но все такие сообщения должны быть проверены", - сказал источник.

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