Пункт обмена шприцев на Ситси: жильцы дома подают в суд, районная управа обратится в Госконтроль

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, районная управа поддерживает жителей в их решении обратиться в суд.

«Город считает, что центры уменьшения вреда нужны, но в жилых домах им не место. Вопреки тому, что утверждает министерство, обмен шприцев не является торговой деятельностью и не отвечает предназначению данных помещений. Поэтому управа Пыхья-Таллинна поддерживает решение квартирного товарищества обратиться в суд с целью остановить незаконную деятельность Министерства социальных дел и Института развития здоровья в жилом доме на улице Ситси. Управа окажет местным жителям всесторонюю помощь», - заверил Кальюлайд.

Обращение в Госконтроль продиктовано высокими и, возможно, неоправданными расходами и обязательствами, взятыми на себя государственным учреждением. Согласно опубликованным в прессе фактам, Институт развития здоровья платит паевому товариществу Tranquillitas за аренду помещения размером 76 м2 2 000 евро в месяц, причем к этой сумме добавляются также налог с оборота и коммунальные расходы, а также расходы по обслуживанию помещения. Кроме арендной платы, институт обязан до конца года ежемесячно платить еще 2 460 евро за сделанный ремонт – всего плата за ремонт составляет 17 220 евро.

На сегодняшний день госучреждение уже выплатило арендодателю 20 000 евро, несмотря на то, что пункт обмена шприцев не работает. Для сравнения: арендная плата пункта обмена шприцев и консультационного центра на улице Эрика составляла 120,77 евро в месяц, причем помещение было почти в два раза больше, чем на улице Ситси.

Исходя из вышесказанного, управа Пыхья-Таллинна обратилась в Госконтролль с просьбой выяснить, расходуются ли государственные средства в данном случае разумно, законно и результативно и отвечает ли заключенный на огромную сумму договор тем принципам, из которых должно исходить при расходовании средств налогоплательщиков государственное учреждение.

«Теперь ясно, почему министр Осиновский и его подчиненные, так упорствуют в отстаивании своего плана и, не жалея средств, нанимают адвокатов и пиарщиков. Если им не удастся добиться своего, то придется принять предложение города, сесть за стол переговоров и искать лучшее решение проблемы. Но тогда возникнет вопрос – кто ответит за выброшенные десятки тысяч евро? Конечно, за это несут ответственность руководитель Института развития здоровья, курирующий этот проект вице-канцлер Министерства социальных дел и сам министр. Поэтому Осиновский и не призывает своих подчиненных к порядку и не останавливает это безобразие. Я советую журналистам потребовать у министерства договор об аренде – уверен, что там найдется много интересного», - сказал Кальюлайд.