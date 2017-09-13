Названы самые негостеприимные страны мира
13 сентября 2017 г., 17:48
Самыми негостеприимными странами мира по версии Passport Index стали Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Туркменистан. Как сообщается на сайте компании, чтобы попасть в них, гражданам всех без исключения стран нужны визы или другие разрешительные документы.
На второй строчке расположилась Ангола. Без визы въехать в страну могут только путешественники из Намибии, пишет Lenta.ru.
Третью позицию разделили Бутан, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Ирак и Ливия. Эти страны пускают без виз туристов из 3 стран каждая.
Всего в рейтинге учитывались данные о 198 странах и территориях мира.