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Названы самые негостеприимные страны мира

Rus.Postimees.ee
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Туристы в Швейцарии. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix/AP

Самыми негостеприимными странами мира по версии Passport Index стали Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Туркменистан. Как сообщается на сайте компании, чтобы попасть в них, гражданам всех без исключения стран нужны визы или другие разрешительные документы.

На второй строчке расположилась Ангола. Без визы въехать в страну могут только путешественники из Намибии, пишет Lenta.ru.

Третью позицию разделили Бутан, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Ирак и Ливия. Эти страны пускают без виз туристов из 3 стран каждая.

Всего в рейтинге учитывались данные о 198 странах и территориях мира.

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