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Заманивший Эстона Кохвера в ловушку шпион ФСБ сидит в эстонской тюрьме

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Rus.Postimees.ee
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Максим Груздев. | ФОТО: Väljavõte kapo aastaraamatust

Мужчина, заманивший в сентябре 2014 года в ловушку сотрудника КаПо Эстона Кохвера, с февраля прошлого года находится в одной из эстонских тюрем, пишет Buzzfeed.

Заместитель генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Александр Тоотс в интервью англоязычного изданию, которое брал эстонский журналист, заявил, что мужчину, который заманил Кохвера на встречу на границе Эстонии и России, зовут Максим Груздев, пишет Postimees.ee.

По словам Тоотса, Груздев обещал Кохверу устроить встречу с третьим лицом. Именно для этого третьего лица и предназначались деньги, которые были найдены у Кохвера.

Тоотс отметил, что после того, как шпион выполнил свое задание, он был больше не нужен ФСБ. Сам Груздев не подозревал, что эстонской стороне известна его роль в похищении Кохвера.

Обмен Кохвера на Дрессена. / Kaitsepolitseiamet

Почему же мужчину арестовали только спустя некоторое время? По словам Тоотса, Груздева обнаружили в 2015 году на курорте в Пыльва. Тогда его не стали задерживать, так как Кохвер еще находился в российской тюрьме и задерживать российского шпиона было бы слишком рискованно.

26 сентября 2015 года Кохвер был обменян на Алексея Дрессена. Это дало зеленый свет и через неделю после обмена Груздев был задержан.

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