Фото и видео: стены Горхолла попробовали отмыть от новых граффити

Фото и видео: стены Горхолла попробовали отмыть от новых граффити1
13 сентября 2017 г., 18:17
Сегодня клининговая компания попробовала отмыть небольшой участок раскрашенной активистами стены Горхолла.
Под руководством члена Рийгикогу Мярта Сультса в сентябре на стенах Горхолла появились огромные граффити. Это неприемлемо по отношению к архитектурному памятнику, посчитали в Департаменте культурных ценностей и потребовали немедленно смыть роспись.
Сегодня, 13 сентября, клининговая компания провела пробную отмывку. Если результаты будут признаны удовлетворительными, стены очистят от всех граффити в ближайшее время.
Смотрите фото и видео!