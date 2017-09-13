Фото и видео: стены Горхолла попробовали отмыть от новых граффити

Под руководством члена Рийгикогу Мярта Сультса в сентябре на стенах Горхолла появились огромные граффити. Это неприемлемо по отношению к архитектурному памятнику, посчитали в Департаменте культурных ценностей и потребовали немедленно смыть роспись.

Сегодня, 13 сентября, клининговая компания провела пробную отмывку. Если результаты будут признаны удовлетворительными, стены очистят от всех граффити в ближайшее время.

Смотрите фото и видео!