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Жуткий случай: в России перед школой обрушился грунт - земля разверзлась перед ребенком, он провалился и погиб

Rus.Postimees.ee
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Дыра в асфальте. Иллюстративное фото. | ФОТО: Rannar Raba

Восьмилетний мальчик погиб при обвале грунта на территории школы в селе Викулово Тюменской области, следователи завели уголовное дело, сообщает сайт регионального управления СК РФ.

Трагедия случилась 13 сентября. "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора региона уточняет, что речь идет о школе N2. Когда произошел обвал грунта, мальчик провалился под землю. Тело школьника обнаружили сотрудники МЧС, сообщает Newsru.com.

По одной из версий, провал грунта может быть последствием весеннего паводка. "Возможно, когда вода ушла, в грунте образовались пустоты. Мальчик погиб на глазах у людей, земля буквально разверзлась перед ним", - рассказали в пресс-службе губернатора.

Учащихся школы эвакуировали, место происшествия огорожено.

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