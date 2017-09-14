Обвиняемый в шпионаже эстонец потребовал от ФСБ перевода на эстонский язык

Предварительное заседание обвиненного ФСБ в шпионаже Суси закончилось в Московском городском суде весьма неожиданно, поскольку суд, как рассказал Postimees адвокат подсудимого Аркадий Толпегин, вернул дело обратно в прокуратуру «для устранения существенных недостатков». «Следователи не предоставили подсудимому (Суси) копию обвинительного заключения на эстонском языке. Сейчас уголовное дело пока не дошло из прокуратуры до следователя», - объяснил он.

В Московском городском суде добавили, что тем же постановлением от 23 августа суд в очередной раз продлил срок содержания Суси под стражей. На сей раз до конца ноября.

По словам Толпегина, по поводу отсутствия перевода на эстонский язык прокурор не сказал на предварительном заседании ни слова. «Это была просто ошибка следствия», - отметил адвокат, по оценке которого, перевод обвинительного заключения и новая его отправка в суд может занять до двух месяцев. «На предварительном заседании не обсуждали вопросы признания или непризнания вины, таких вопросов Суси никто не задавал», - сказал Толпегин.

Российский Уголовно-процессуальный кодекс дает подсудимому право требовать ознакомления с материалами уголовного дела на родном языке, также у него есть право потребовать разрешения выступать в суде на родном языке и бесплатно использовать помощь переводчика. С оговоркой: если подсудимый этого хочет.

Postimees поинтересовался, переводили ли на эстонский язык обвинительное заключение для признанного виновным в шпионаже и после этого обменянного сотрудника Полиции безопасности Эстона Кохвера? «Все было согласно Российскому процессуальному кодексу», - ответил назначенный Россией адвокат Кохвера Евгений Аксенов. На уточняющий вопрос: так хотел ли Кохвер перевода на эстонский язык или нет, Аксенов ответил еще более лаконично: «Спросите у Эстона, он к вам ближе».

ФСБ задержала Суси в феврале прошлого года в московском аэропорту Шереметьево, когда он был на полпути из Таджикистана в Таллинн. О причинах задержания Суси, ведущего авиационный бизнес на территории бывшего СССР, известно только то, что все действия, в которых ФСБ его обвиняет, были совершены еще в 2004-2007 годах. Уголовное дело было возбуждено в начале прошлого года, при том, что все эти годы бизнесмен спокойно перемещался по России. Суси категорически отрицает причастность к какому-либо шпионажу.

На данный момент, он уже 19 месяцев находится в московской тюрьме предварительного заключения «Лефортово». Это, между прочим, та самая тюрьма, где с сентября 2014 года по осень 2015 года находился и Эстон Кохвер, которого ФСБ также обвиняла в шпионаже. Также уголовное дело Суси ведет тот же следователь, который занимался и делом Кохвера.