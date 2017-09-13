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Миксер заверил Украину в поддержке со стороны Эстонии

BNS
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Свен Миксер. | ФОТО: Eero Vabamägi

Глава МИД Свен Миксер обсудил с главой МИД Украины Павлом Климкиным ситуацию на востоке Украины и заверил, что Эстония намерена продолжать единую политику ЕС.

Миксер заверил Климкина, что ЕС выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, сообщил МИД. «В качестве председателя мы также работаем над тем, чтобы политика ЕС в отношении России оставалась принципиальной», - сказал Миксер.

Министры также заявили о важности трансатлантической координации. «Мы должны работать на всех уровнях и использовать все варианты, чтобы содействовать исполнению Минских соглашений», - сказал Миксер.

Миксер выразил надежду, что ситуация на востоке Украины будет решена. Он отметил, что в результате продолжающегося конфликта в Восточной Украине уже погибло более 10 000 и пострадали 23 500 человек. «Мы не можем оставаться наблюдателями», - сказал Миксер и заявил, что Эстония продолжает оказывать Украине твердую поддержку.

Министры также обсудили предстоящий в ноябре саммит по Восточному партнерству ЕС в Брюсселе и выразили надежду, что его результаты будут конкретными и мотивируют страны Восточного партнерства продолжать реформы.

Поздно вечером во вторник Миксер также встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. На встрече основательнее обсуждалось экономическое сотрудничество и Миксер отметил интерес эстонских предпринимателей к украинскому рынку. «Улучшение предпринимательской среды помогло бы реализовать этот интерес. Эстонские предприниматели хотят видеть упрочение в Украине принципов правового государства», - сказал он.

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