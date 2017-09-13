Ансип призвал всех «мыть руки в интернете»

«Люди должны больше внимания уделять кибергигиене. Исследования показали, что 95 процентов кибератак стали возможно благодаря тому, что люди допускали ошибки. Если бы люди меня пин-коды на своих устройствах, если бы они не вставляли сразу полученные на конференциях флешки в свой компьютер, если бы не открывали всякие приложения к электронным письмам, то можно было бы предотвратить до 80 процентов атак», - сказала Ансип телеканалу TV3.

По его словам, каждый человек может многое сделать для того, чтобы киберпространство было безопасным.