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Ансип призвал всех «мыть руки в интернете»

Rus.Postimees.ee
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Андрус Ансип. | ФОТО: Emmanuel Dunand / AFP / Scanpix

Вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип, отвечающий за единый европейский дигитальный рынок, во время выступления в Таллинне отметил, что за безопасность в Сети не может отвечать только государство или ЕС, сами пользователи должны тоже «чаще мыть руки в интернете».

«Люди должны больше внимания уделять кибергигиене. Исследования показали, что 95 процентов кибератак стали возможно благодаря тому, что люди допускали ошибки. Если бы люди меня пин-коды на своих устройствах, если бы они не вставляли сразу полученные на конференциях флешки в свой компьютер, если бы не открывали всякие приложения к электронным письмам, то можно было бы предотвратить до 80 процентов атак», - сказала Ансип телеканалу TV3.

По его словам, каждый человек может многое сделать для того, чтобы киберпространство было безопасным.

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