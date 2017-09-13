Грузовик с американскими солдатами перевернулся на трассе в Польше

Инцидент произошел на трассе А18. Грузовик, принадлежащий американскому военному контингенту в Польше, перевернулся в окрестностях Свентошува, сообщает Газета.ru.

По словам начальника полиции района Болеславец, вероятной причиной аварии был наезд грузовика на разделительные заграждения на автомагистрали.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.