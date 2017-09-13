Грузовик с американскими солдатами перевернулся на трассе в Польше
13 сентября 2017 г., 20:46
Грузовик с американскими солдатами перевернулся на трассе в Польше, сообщаются местные СМИ.
Инцидент произошел на трассе А18. Грузовик, принадлежащий американскому военному контингенту в Польше, перевернулся в окрестностях Свентошува, сообщает Газета.ru.
По словам начальника полиции района Болеславец, вероятной причиной аварии был наезд грузовика на разделительные заграждения на автомагистрали.
Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.