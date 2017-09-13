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Грузовик с американскими солдатами перевернулся на трассе в Польше

Rus.Postimees.ee
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Американские военные в Польше. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix/AP

Грузовик с американскими солдатами перевернулся на трассе в Польше, сообщаются местные СМИ.

Инцидент произошел на трассе А18. Грузовик, принадлежащий американскому военному контингенту в Польше, перевернулся в окрестностях Свентошува, сообщает Газета.ru.

По словам начальника полиции района Болеславец, вероятной причиной аварии был наезд грузовика на разделительные заграждения на автомагистрали.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.

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