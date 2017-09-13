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Из-за пробела в законе возникла абсурдная ситуация с политрекламой

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Erik Prozes

Из-за нечеткой формулировки закона о запрете наружной рекламы в предвыборный период, рекламирующие себя в соцсетях кандидаты могут нарушать закон, сами того не подозревая.

Временный запрет на политическую рекламу распространяется не только на плакаты на улицах, но и на социальные сети, такие как Facebook, сообщает портал Rus.err.ee.

"По нынешней трактовке закона, если рекламное сообщение не опубликовано в открытом доступе, и его могут увидеть только друзья, то в этом случае оно не является политической рекламой", - сказал главный участковый Лыунаской префектуры Керт Коткас.

Получается абсурдная ситуация: опубликовать такое сообщение на своей персональной странице можно, но стоит его кому-то лайкнуть или поделиться, как оно становится достоянием общественности, а это уже противозаконно.

За это могут оштрафовать на сумму до 1200 евро для физического лица и до 3200 евро для юридического.

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