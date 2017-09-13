Кто должен платить за сверхдорогое лекарство от рака?

Вице-канцлер Министерства социальных дел Мари Йессе однако уверена, что Больничная касса не может обещать компенсировать лечение прежде, чем будут проанализированы все его аспекты, пишет портал Tervis.

По словам Тянавсуу, Больничная касса не может больше приводить аргумент о том, что лечение больных раком, которым помогает фонд, является неэффективным. Он отмечает, что многие больных живут по несколько лет, а некоторые даже излечиваются.

Йессе признается, что проблема существует. При этом она отмечает, что только в 2016 году на лечение рака было выделено в больницах 82,6 миллиона евро и еще 14,6 миллиона евро на лекарства, купленные в аптеках.

«Это немаленькие суммы, но мы должны признать, что существуют лекарства, которые мы не можем оплатить», - отмечает она, добавляя, что ресурсы Больничной кассы ограничены.