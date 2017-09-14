Полиция: поход за грибами надо планировать так, чтобы выйти из леса до наступления темноты

В сезон сбора грибов и ягод полиция получает сотни сообщений о заблудившихся в лесу людях. В среду Центр тревоги получал сообщения о людях, которые не могут самостоятельно выйти из леса, после наступления темноты. В помощи нуждались как мужчины, так и женщины в возрасте 36-82 лет. Полиция провела поисковые операции и все заблудившиеся были найдены.

„К счастью, у большинства людей есть мобильные телефоны, что позволяет быстро вызвать помощь. В светлое время суток такие ситуации разрешаются, как правило, быстро, — рассказал старший инспектор Йыхвиского отделения полиции Алвар Паал. - Из вчерашних сообщений наиболее критичным был случай с 82-летним мужчиной, который ушел в лес один и у которого не было мобильного телефона".

Советы грибникам от полиции./ Politsei- ja piirivalveamet

Вчера около 21 часов обеспокоенные близкие сообщили полиции, что домой не вернулся пожилой мужчина, имеющий проблемы со здоровьем, который ушел в лес около 15 часов. Полиция немедленно начала поиски, в которых была задействована служебная собака Нарвского кордона, и пенсионера нашли чуть раньше полуночи.

"Служебный пес Роммель отлично сработал, — похвалил четвероногого коллегу Алвар Паал. - Найденный мужчина был переохлажден. Eго осмотрели медики, но в госпитализации он не нуждался и мужчину доставили домой".

Полицейский просит всех любителей "тихой охоты" считаться с тем, что темнеет уже достаточно рано. "Темнеть начинает рано, особенно в лесу, среди высоких деревьев. Поэтому поход за грибами или ягодами надо планировать так, чтобы выйти из леса до наступления темноты", — сказал Паал.

Он добавил, что, отправляясь в лес, с собой надо обязательно взять заряженный мобильный телефон. "Пожилым людям подойдет простой в использовании кнопочный мобильный телефон. Нуждающийся в помощи человек сможет быстро вызвать помощь, из беседы мы можем понять, где он находится, каково его состояние здоровья, а телефон можно при необходимости позиционировать", — разъяснил Паал.

Отправляясь в лес, следует одеться по погоде, предпочитая одежду ярких расцветок. С собой следует взять воду, необходимые лекарства и еду.

Если вы заблудились или в помощи нуждается ваш близкий, незамедлительно звоните на короткий номер тревоги 112.