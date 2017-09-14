Участниками ДТП стали два мопеда

В среду, 13 сентября, около 18.40 в Курессааре на перекрестке улиц Таллинна и Раудтеэ 14-летний мальчик, находившийся за рулем мопеда Gilera RCR , не справился с управлением и упал. Водителя доставили в больницу Курессааре для проверки здоровья.

В тот же день около 20.40 в поселке Камбья Тартуского уезда по адресу Кеск, 2а не справился с управлением мопеда Keeway 41-летний мужчина. Водителя доставили в Клинику Тартуского университета.