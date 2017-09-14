МВД Эстонии: четверг — последний срок оформить электронную карту избирателя

Об этом напомнила в четверг пресс-служба Министерства внутренних дел, отметив, что ведомство рекомендует избирателям обойтись без бумаги, то есть выбрать э-карту избирателя, которая будет выслана на электронный адрес человека.

Для следует перенаправить свой адрес электронной почты с портала eesti.ee на адрес электронной почты, которым избиратель пользуется в повседневной жизни.

В преддверии нынешних выборов э-карту избирателя уже получили почти 319 000 человек.

Э-карта избирателя не обязывает к электронному голосованию, голосовать по-прежнему можно на обычном избирательном участке. Отправляясь голосовать, не нужно брать карту избирателя с собой.

Четверг, 14 сентября, также является последним днем, когда избиратели могут проверить данные о своем месте жительства, внесенные в регистр народонаселения. Избирательный участок назначается избирателю на основании его домашнего адреса, указанного в регистре народонаселении по состоянию на 15 сентября 2017 года.

Действующие данные о месте жительства можно проверить на портале eesti.ee. Если данные места жительства изменились, то там же можно оставить электронное сообщение о смене места жительства с указанием нового адреса. Сообщение о смене места жительства можно подать и в волостную либо городскую управу по месту жительства, напомнила пресс-служба МВД.

Муниципальные выборы состоятся 15 октября.